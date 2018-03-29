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  • Официальная причина смерти Принса удивила даже врачей

Официальная причина смерти Принса удивила даже врачей

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Принс в 2007 году.

ФОТО: Scanpix

Известный певец скончался два года назад. И лишь только сейчас был опубликован отчет судмедэкспертизы с точной причиной его смерти.

Согласно данным секретной токсикологической экспертизы, смерть американского певца Принса наступила из-за передозировки фентанила. Концентрация данного вещества в крови Принса составила 67,8 микрограмма на литр. Однако, как заявили эксперты, смертельный уровень концентрации фентанила составляет примерно 58 микрограммов на литр. В печени певца концентрация фентанила была ещё выше — 450 микрограммов на килограмм веса, пишет Life.

По словам медиков, за несколько дней до смерти он лечился от наркозависимости. После того как стало известно о кончине Принса, полицейские нашли у него дома выписанные рецепты на медицинские препараты и сильнодействующие лекарства, содержащие опиоиды.

Сообщалось, что Принс принимал лекарства, содержащие наркотические вещества, чтобы снять хроническую боль в тазобедренном суставе, которая мучила его с 2009 года. Фентанил как раз являлся синтетическим опиатом, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфия — его выписывают тем, кто страдает от сильных болей.

Напомним, Принс скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе. Всемирную известность ему принёс альбом Purple Rain, вышедший в 1984 году.

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