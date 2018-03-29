«Письмо родителям, чьи дети пялятся на меня на людях»: открытое обращение ЛГБТ-активиста всколыхнуло интернет

В числе прочего, Джейкоб посоветовал, как разговаривать с детьми, если они пялятся на нестандартных людей, пишет Ofigenno.com.

Ниже мы приводим полный текст письма.

«Уважаемые родители Америки и всего мира. Как гендерно несоответствующий человек, я часто привлекаю к себе много внимания — как желанного, так и не очень — каждый раз, когда появляюсь на людях.

Меня высмеивают, оскорбляют, фотографируют без моего разрешения. Но встречаются люди, которые останавливают меня на улице, чтобы сказать “О боже, какой крутой лук!” или спросить: “Где ты взял такую помаду?”

Но внимание одной группы людей поражает меня больше всего. Это дети. Впервые я начал замечать это, когда переехал в Нью-Йорк в возрасте 22 лет. Однажды я ехал в метро (бородач с губной помадой), и меня заметила группа детей. Их вид выражал замешательство, интерес и приятное удивление. Дети очень тонко воспринимают всё необычное.

Это повторилось на следующие выходные, когда я отправился во Флориду на ЛГБТ-конференцию. Слушатели делились на две категории: родители, желающие понять, как вести себя с подростками-транссексуалами, и традиционные семьи, приехавшие в “Диснейуорлд”. Это было прелюбопытнейшее сочетание.

Я выступил с речью, а потом отправился к озеру. На мне были плавки, халат и яркая фиолетовая помада. И снова я поймал на себе взгляд: на меня в открытую пялились дети. Некоторые плакали, другие испугались, а кто-то тихо хихикал.

Но самая распространенная реакция заключается в том, что ваши дети, завидев меня, говорят вам: “Мама, этот мальчик носит помаду!” или “Смотри, пап! Смотри, что он надел!”. И в тот момент вы конечно же смотрели на меня, смущались, а после бормотали что-то вроде “Нехорошо так говорить о незнакомцах”.

Дорогие родители, я решил, что нам нужно поговорить по душам, потому что вы можете исправить ситуацию. Вы должны ее исправить. Вы обязаны мне, ЛГБТ-сообществу и эмоциональному развитию ваших детей.

Джейкоб Тобиа ФОТО: VidaPress

Прежде всего, признайте факт, что проблема состоит не в том, чтобы учить детей не обсуждать незнакомцев. Всё гораздо глубже. Когда ваш ребенок обращается к вам и говорит: “Смотри, этот мальчик накрасил губы!”, на самом деле он задает вопрос: “Мам/пап, нормально ли мальчикам носить помаду? То, что делает этот человек, приемлемо?”Вот что на самом деле хочет спросить ваше чадо.

Когда вы неловко бормочете в ответ “Нехорошо обсуждать незнакомцев”, то не только не отвечаете на вопрос, но и не даете возможности вашему ребенку выучить важный урок.