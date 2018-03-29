«Письмо родителям, чьи дети пялятся на меня на людях»: открытое обращение ЛГБТ-активиста всколыхнуло интернет

Журналист, писатель и ЛГБТ-активист из Лос-Анджелеса Джейкоб Тобиа опубликовал в издании BuzzFeed открытое письмо к родителям всего мира. В нем он рассказал о трудностях, с которыми сталкивается человек, внешность которого не соответствует его полу.
В числе прочего, Джейкоб посоветовал, как разговаривать с детьми, если они пялятся на нестандартных людей, пишет Ofigenno.com.
Ниже мы приводим полный текст письма.
«Уважаемые родители Америки и всего мира. Как гендерно несоответствующий человек, я часто привлекаю к себе много внимания — как желанного, так и не очень — каждый раз, когда появляюсь на людях.
Меня высмеивают, оскорбляют, фотографируют без моего разрешения. Но встречаются люди, которые останавливают меня на улице, чтобы сказать “О боже, какой крутой лук!” или спросить: “Где ты взял такую помаду?”
Но внимание одной группы людей поражает меня больше всего. Это дети. Впервые я начал замечать это, когда переехал в Нью-Йорк в возрасте 22 лет. Однажды я ехал в метро (бородач с губной помадой), и меня заметила группа детей. Их вид выражал замешательство, интерес и приятное удивление. Дети очень тонко воспринимают всё необычное.
Это повторилось на следующие выходные, когда я отправился во Флориду на ЛГБТ-конференцию. Слушатели делились на две категории: родители, желающие понять, как вести себя с подростками-транссексуалами, и традиционные семьи, приехавшие в “Диснейуорлд”. Это было прелюбопытнейшее сочетание.
Я выступил с речью, а потом отправился к озеру. На мне были плавки, халат и яркая фиолетовая помада. И снова я поймал на себе взгляд: на меня в открытую пялились дети. Некоторые плакали, другие испугались, а кто-то тихо хихикал.
Но самая распространенная реакция заключается в том, что ваши дети, завидев меня, говорят вам: “Мама, этот мальчик носит помаду!” или “Смотри, пап! Смотри, что он надел!”. И в тот момент вы конечно же смотрели на меня, смущались, а после бормотали что-то вроде “Нехорошо так говорить о незнакомцах”.
Дорогие родители, я решил, что нам нужно поговорить по душам, потому что вы можете исправить ситуацию. Вы должны ее исправить. Вы обязаны мне, ЛГБТ-сообществу и эмоциональному развитию ваших детей.
Прежде всего, признайте факт, что проблема состоит не в том, чтобы учить детей не обсуждать незнакомцев. Всё гораздо глубже. Когда ваш ребенок обращается к вам и говорит: “Смотри, этот мальчик накрасил губы!”, на самом деле он задает вопрос: “Мам/пап, нормально ли мальчикам носить помаду? То, что делает этот человек, приемлемо?”Вот что на самом деле хочет спросить ваше чадо.
Когда вы неловко бормочете в ответ “Нехорошо обсуждать незнакомцев”, то не только не отвечаете на вопрос, но и не даете возможности вашему ребенку выучить важный урок.
Он же заключается в том, что необходимо уважать разнообразие гендерного выражения, а не сводить всё к менее важному уроку о поведении на публике. Вы почувствовали себя неудобно и заставили своих детей ощутить то же самое. И даже больше — непреднамеренно поддержали культуру порицания гендерно несоответствующих людей.
Уважаемые родители мира, позвольте мне предложить вам иную модель поведения. В следующий раз, когда ваше чадо обратится к вам со словами “Смотри! Этот мальчик накрашенный!” или “Эта девочка носит бабочку!”, не нужно сразу же переводить разговор на другую тему.
Вместо этого попробуйте поговорить с чадом о прекрасном разнообразии гендерного самовыражения в этом мире. Поверьте, это совсем не сложно. Вы могли бы ответить: “Да, Джонни, иногда мальчики красят губы помадой, в этом нет ничего такого”. Или: “Ну да, Сара, на ней бабочка. Их могут носить и мальчики, и девочки. Хочешь такую же?”.
А если ваш ребенок — маленький ученый, вы даже можете сказать: “Да, Табита. Хотя нас учат, что пол дается с рождения, общество образует новую социальную конструкцию, гендер. Ты узнаешь об этом, когда поступишь в колледж и станешь специалистом в области гендерных исследований. А позже прочитаешь Джудит Батлер и Мишель Фуко, когда будешь писать докторскую!”.
И боже вас упаси, не стесняйтесь, какой ответ бы вы не выбрали. Дети чувствую вашу неловкость и научатся отражать это поведение. Не беспокойтесь: ваш ребенок с большой любовью и интересом начнет исследовать собственную гендерную идентичность.
Поэтому, дорогие родители, в следующий раз, когда в метро вы встретите меня с фиолетовыми губами и на каблуках, я даю вам полное право использовать меня как учебное пособие.
Не бойтесь говорить обо мне всё, что считаете нужным. Не стесняйтесь рассказывать о прекрасной радуге гендера. Поведайте вашим детям, что они могут выражать свой пол, как захотят, если это сделает их счастливыми. У вас есть мое “добро”, чтобы сделать это.
P.S. Если вам неловко использовать меня в обучающих целях, я с радостью приму компенсацию в виде дневных пропусков в “Диснейуорлд”.
P.P.S. Вы также можете угостить меня выпивкой в пул-баре».
Ну что ж, вау-эффект достигнут. Джейкоб заслуживает уважения хотя бы за то, что не побоялся говорить об этом вслух. Даже в толерантных Штатах его идею многие приняли в штыки. Большинство комментаторов довольно резко ответили, что ничего ему не должны, и он не в праве указывать им, как воспитывать детей.