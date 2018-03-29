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Певица Маарья-Лийс Илус назвала дочь красивым именем

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Маарья-Лийс Илус

ФОТО: Tiit Mõtus

Эстонская певица Маарья-Лийс Илус и ее возлюбленный, а также продюсер, Фред Кригер, в минувшем декабре стали родителями.

Родители не торопились сообщать общественности, как они назвали сою дочь. И только сейчас стало известно, что малышку назвали нежным именем – Ирис, передает Kroonika.

Роман Маарьи-Лийс и ее музыкального продюсера Фреда Кригера длится уже на протяжении 14 лет, однако пара официально не зарегистрировала свои отношения. Столько же лет, сколько певица встречалась со своим продюсером, эстонские СМИ гадали, когда же у этой красивой пары появятся малыш.

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