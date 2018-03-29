Олег Анофриев предвидел свою смерть и заранее подготовился к уходу из жизни

Артист сам выбрал себе памятник и даже надпись на нем: «Есть только миг». Олег Андреевич приготовил два нательных крестика: один - обычный для своих похорон, а второй - золотой - на память правнуку. Все имущество Анофриев завещал внучке, пишет 7d.org.ua.