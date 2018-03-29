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Олег Анофриев предвидел свою смерть и заранее подготовился к уходу из жизни

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Олег Анофриев.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Олег Анофриев заранее подготовился к уходу из жизни. Он написал завещание, заказал себе надгробие и крест. Актер не боялся смерти. Он был верующим человеком, часто посещал церковь. А перед смертью начал вырезать из дерева фигуру Иисуса Христа.

Артист сам выбрал себе памятник и даже надпись на нем: «Есть только миг». Олег Андреевич приготовил два нательных крестика: один - обычный для своих похорон, а второй - золотой - на память правнуку. Все имущество Анофриев завещал внучке, пишет 7d.org.ua.

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