Олег Анофриев предвидел свою смерть и заранее подготовился к уходу из жизни
29 марта 2018 г., 10:30
Олег Анофриев заранее подготовился к уходу из жизни. Он написал завещание, заказал себе надгробие и крест. Актер не боялся смерти. Он был верующим человеком, часто посещал церковь. А перед смертью начал вырезать из дерева фигуру Иисуса Христа.
Артист сам выбрал себе памятник и даже надпись на нем: «Есть только миг». Олег Андреевич приготовил два нательных крестика: один - обычный для своих похорон, а второй - золотой - на память правнуку. Все имущество Анофриев завещал внучке, пишет 7d.org.ua.