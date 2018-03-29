Фото: обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор

Напомним, что Пресняков и Орбакайте начали встречаться в 1986 году. Кристине было всего 15 лет, однако нежный возраст дочери Аллы Пугачевой не стал помехой для отношений. В 1991 году Кристина подарила Владимиру сына Никиту. Спустя несколько лет влюбленные расстались.