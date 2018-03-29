Фото: обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор

Кристина Орбакайте обнародовала фото, на котором запечатлена в объятиях Владимира Преснякова. Поклонники пришли в восторг.
Популярный исполнитель Владимир Пресняков 29 марта отмечает юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Одной из первых именинника поздравила бывшая возлюбленная, певица Кристина Орбакайте.
Орбакайте опубликовала фото, на котором совсем молодые исполнители запечатлены обнимающимися и написала теплые пожелания отцу своего старшего сына.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от снимка.
Напомним, что Пресняков и Орбакайте начали встречаться в 1986 году. Кристине было всего 15 лет, однако нежный возраст дочери Аллы Пугачевой не стал помехой для отношений. В 1991 году Кристина подарила Владимиру сына Никиту. Спустя несколько лет влюбленные расстались.