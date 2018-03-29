четверг, 29 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор

Фото: обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кристина Орбакайте.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Кристина Орбакайте обнародовала фото, на котором запечатлена в объятиях Владимира Преснякова. Поклонники пришли в восторг.

Популярный исполнитель Владимир Пресняков 29 марта отмечает юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Одной из первых именинника поздравила бывшая возлюбленная, певица Кристина Орбакайте. 

Орбакайте опубликовала фото, на котором совсем молодые исполнители запечатлены обнимающимися и написала теплые пожелания отцу своего старшего сына.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от снимка.

Напомним, что Пресняков и Орбакайте начали встречаться в 1986 году. Кристине было всего 15 лет, однако нежный возраст дочери Аллы Пугачевой не стал помехой для отношений. В 1991 году Кристина подарила Владимиру сына Никиту. Спустя несколько лет влюбленные расстались.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ