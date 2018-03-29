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Врачи отказались оперировать Пугачеву из-за проблем со здоровьем

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Алла Пугачева.

ФОТО: Sergey Pyatakov/RIA Novosti

Выяснилось, что у певицы большие проблемы с сердцем. И хирурги решили не рисковать. 

Алла Пугачева готовится отметить 69-й день рождения. Выглядит она для своих лет неплохо. И это притом что к помощи пластических хирургов, в отличие от коллег, не прибегает.

«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», – уверяет Пугачева.

С возрастом Примадонна российской эстрады отказалась от бесформенных балахонов, появление которых в ее гардеробе было вынужденным. «Раньше не было денег, и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме. Одежда должна гармонировать с творчеством», – рассказывала она. Теперь Пугачева предпочитает обтягивающие брюки. Пришлось даже старую одежду перешивать.

«У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами, – цитирует стилиста звезды Алишера сайт "Комсомольская правда". – Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера».

Интересно, что Пугачева в ответ на расспросы о диетах отвечает кратко: «Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!» 

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