Катя Варнава заговорила о личной трагедии после пожара в Кемерове

Барышня написала в Instagram, что за последние два года из жизни ушли папа, родной брат и тетя. Варнава тяжело переживает утрату. "Этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастет", – поделилась актриса, пишет Dni.ru.

Гибель кемеровчан воскресила в памяти Екатерины тяжелые воспоминания. Барышня призналась, что даже опыт личной трагедии не может сравниться с тем горем, которое обрушилось на россиян. "Я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток... несмотря на все это, я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной", – пишет телезвезда в соцсетях.

Добавим, что на несчастье отреагировали многие российские знаменитости. Некоторые даже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собранную с пермского концерта сумму в помощь семье одного из погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили один миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей пострадавшим в Кемерове. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив.