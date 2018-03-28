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Ольга Бузова отменила все свои выступления

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с видео

Ольга Бузова заявила, что на ближайшее время отменяет все свои выступления и даже публикации в блогах. Она написала: 

«У меня, как и у всех нормальных людей, разбитое состояние уже вторые сутки... В связи с этой трагедией, я отменила все выступления и публикации на ближайшие дни, начиная со вчерашнего. Я надеюсь на ваше понимание. Перед глазами стоит эта ужасная картина, а в ушах детский плач. До сих пор не понимаю, какого черта не открыли им двери... и ещё миллион вопросов... Больно. Кемерово, с вами скорбит вся страна. Кто как может и умеет. Больно и страшно всем. Но я очень прошу прекратить оскорблять друг друга в социальных сетях. Ненависть порождает ещё большую ненависть. К большому сожалению, погибших уже не вернуть... Наша страна - это мы. И за некоторых личностей мне стыдно. Но сейчас я призываю всех думать о будущем, о будущем наших детей и нашей безопасности. Всех, кто работает в больших учреждениях, проверить тщательно систему безопасности, в школах ввести уроки о том, как вести себя при аварийный ситуациях. Быть всегда внимательным и бдительным при любых ситуациях. Берегите себя и своих близких», пишет 7d.org.ua.

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