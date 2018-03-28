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  • Facebook Messenger следит за вами даже когда вы не пользуетесь телефоном!

Facebook Messenger следит за вами даже когда вы не пользуетесь телефоном!

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Facebook.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Вот что с ним надо сделать...

Почему-то в 2010-е годы мы впали в такое апатичное состояние, что соглашаемся на совершенно неприемлемые условия использования приложений в смартфонах — взять хотя бы Facebook-мессенджер, пишет Lifter со ссылкой на FB News Post.

А ведь этот и прочие аналогичные мессенджеры не просто так требуют от вас согласия на определённые сомнительные вещи. Пару лет назад сообщалось, что мессенджером Facebook ежемесячно пользуются 900 млн человек, и с тех пор это число должно было только увеличиться.

А теперь пользователям мессенджера рекомендуется удалить приложение и перечитать пользовательское соглашение перед повторной установкой. Многие из пользователей не знают о некоторых положениях пользовательского соглашения ввиду того, что не читают его, считая его не особенно важным.

Тем не менее в некоторых из положений соглашения говорится о том, что приложение будет вторгаться в частную жизнь пользователя и следить за ним без его ведома.

Одно из положений гласит о том, что Фейсбук вправе «записывать аудио… в любое время без требования подтверждения».

В другом положении говорится о том, что Фейсбук имеет доступ к камере на вашем смартфоне и может записывать видео, читать историю вызовов и данные ваших контактов и даже совершать звонки, за которые с вас взимается плата!

Вся информация, которую собирает Фейсбук, описана в соответствующем разделе на сайте. Фейсбук также может собирать данные о частоте ваших вызовов определённым лицам вкупе с письмами электронной почты и другими сообщениями.

Многие компании знают о том, что пользователи не читают лицензионных соглашений, и используют это в своих целях.

Но теперь, после скандала с Cambridge Analytica, люди наконец начинают осознавать, как опасны приложения, единственный смысл которых — подпитывать наше самолюбие.

На форуме Reddit есть целый тред, посвящённый слежке Фейсбука за звонками и СМС на Андроиде.

Вот что пишут пользователи:

«Для меня это было последним гвоздём в гроб ФБ. Сделал резервное копирование и полностью удалился. Это убийство времени».

«Тоже мне новость! Всё прямо написано в разрешениях при установке… которые никто никогда не читает».

«“Требуется доступ к следующим приложениям:

КОНТАКТЫ

МЕССЕНДЖЕР

ЗВОНКИ”.

Они даже не скрывают. Если бы это кто-то читал, незачем было бы теперь делать большие глаза».

Итак, секрета нет: вам прямо сообщают, что ваши данные собираются. А зачем они кому-то нужны?

Подумайте! Кому-то это выгодно…

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