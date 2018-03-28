Facebook Messenger следит за вами даже когда вы не пользуетесь телефоном!

«Для меня это было последним гвоздём в гроб ФБ. Сделал резервное копирование и полностью удалился. Это убийство времени».

«Тоже мне новость! Всё прямо написано в разрешениях при установке… которые никто никогда не читает».

«“Требуется доступ к следующим приложениям:

КОНТАКТЫ

МЕССЕНДЖЕР

ЗВОНКИ”.

Они даже не скрывают. Если бы это кто-то читал, незачем было бы теперь делать большие глаза».