12 советов, как мужчине подготовиться к сексу с девушкой, чтобы не быть отвергнутым

Уверенные в себе мужчины совершают промахи в постели. Браться за разглашение сексуальных ошибок — дело рискованное, но благородное, пишет Menscult.ua.
В том смысле, что все это на благо ближнего и во имя его потенциально удачного секса.
ПРОБЕЛЫ В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
Просматриваемые лет с 15 одни и те же порнофильмы — никчемная научная база. В них многое детально и достоверно показано: у парня отличная эрекция, он может долго, девка под ним стонет.
Движения его скупы, как у кочегара: взял за грудь, и без слов полез в трусы.
Иногда целует. Может опустится ниже. Он груб и беспощаден. Но что-то в кино явно замалчивается: о точке G и женской обидчивости в порно не напоминают.
Хорошее знание теории, конечно, не гарантирует отличный результат на практике, но разнообразие обещает: в лучшем случает он сыграет роль врача, массажиста или сантехника.
Помнится, как-то при одном одежном магазине (вроде бы Ekepeople) даже были неловкие, но познавательные лекции о сексе, на которые стоило ходить парами. Хорошо бы их возобновить.
ХИТРОСТЬ, ПРИКРЫТАЯ УХАЖИВАНИЕМ
Девушки не дуры и понимают, когда мужчины хотят просто секса, а когда хотят секса только от нее.
Так вот, когда мужчины внезапно становятся неправдоподобно щедрыми — не важно, на дорогие ли коктейли, длинные смски, уменьшительно-ласкательные слова, пышные комплименты или ценные подарки — девушки всегда знают, что это все только ради секса.
Знают, но почему-то все равно не отказываются. Умудряться избегать этих ухажерских уловок стоит, если с девушкой хочется иметь отношения.
А если не хочется, то можно обойтись и штампами: девушка в мыслях грустно повздыхает, что все это уже видела, поотпирается немного для вида, да и согласится. Если, конечно, в ее глазах ты не совсем уж негодяй и дурак.
ЗАПУЩЕННОСТЬ АНТУРАЖА И НЕСВЕЖЕЕ БЕЛЬЕ
С предварительными подарками или без, она вроде как согласна ехать к тебе. Пока дело близится к сексу, главное, чтобы девушка не успела увидеть вблизи все ужасы мужицкого быта. Застывшие желтые пятна на стульчаке.
Пивные бутылки, что стоят по углам, как двоечники. Грязное полотенце в ванной, которым ты кажется вытирал пол. Окурки по всей квартире.
Чем сильнее твое жилище выдает себя за холостяцкую берлогу, в которую только ночевать и приходишь, тем больше у девушки поводов думать, что в берлоге каждый уикенд новая гостья.
Если бутылки из-под пива и коричневые круглые отпечатки от кружек на столе можно списать на футбол с друзьями, то два одиноких фужера (один из которых с краю отмечен отпечатком накрашенных губ) рядом с раковиной и штопором оправдать чем-то, кроме предшествующего свидания не получится.
Про раскиданные по спальне вещи, нестертый с экрана телевизора слой пыли, разобранную постель, да еще и с давно не менявшимися простынями вообще не хочется говорить.
У мужчин в неприятные моменты падает буквально, у девочек это происходит в голове. Ты можешь и не понять, почему она вызвала такси и сказала «позвони как-нибудь».
САМОНАДЕЯННОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРЕЛЮДИИ
Слишком нетерпеливым в хорошем сексе не место, потому что без прелюдии никак.
Поцеловал, как первую учительницу, потрогал грудь, будто стер с нее пыль, полез в трусы, будто там чипсы с сыром…
Девочки не могут сразу. Даже если это секс на скорую руку, прелюдия не исключается, просто сжимается в сроках и ужесточается в объятьях. Но есть еще нюансы.
Первый — это риск затянуть предисловие так надолго, что девушка успеет разгорячиться, затем соскучиться, опять разыграть воображение и снова устать ждать.
От заскучавшей и вялой девицы толку столько и прыти столько, как от дворника, который знает, что утром снова будет снегопад. Поэтому с прелюдией лучше меньше и качественнее, чем дольше и бездуховнее.
Но зависит еще и от обстоятельств. Много ли она пила? Если много, то точно можно не затягивать. Сильно ли до этого устала на работе или на танцполе?
Если ты ее подхватил после работы, то можно и массаж соорудить (в остальных случаях это непростительная банальность, но офисные трудяги оценят), да подольше и по-нежнее, как бы жалея. Если на танцах, то покороче и по-бодрее, как бы не сильно сбавляя ритм.
Второй нюанс куда более тонкий — после прелюдии может ничего и не случиться. Вообще.
Вам и в голову не приходит, что такой поворот событий возможен, а вот ничего подобного, еще как возможен. Вплотную подступиться к крепости еще не значит взять ее.
Отказы после прелюдии бывают двух пород: безоговорочные и надеющиеся на большее. Если атмосфера была одуряюще-теплой, все шло безошибочно приятно и вдруг она все останавливает, значит, это второй тип отказа, когда еще не все потеряно.
Означает он то, что ты еще до секса был настолько хорош, что девчонкино сердце тронуто. Она сейчас отказывает не потому, что бесповоротно передумала, наоборот, она хочет попробовать отношений на хоть сколько-то дольше, чем на эту ночь.
А девушкам с такими намерениями воспитание предписывает пренебречь сексом на первом свидании. Стереотип, но сами потом спасибо скажете, за растянутое удовольствие нетерпеливого ожидания.
НОСКИ И ТРУСЫ
Ничто не делает мужчину таким до нелепости беспомощным, как одинокие носки на голом теле.
Представьте себе статую давида (хоть того настоящего, что во флоренции, хоть второго, фейкового, который в пушкинском) не босого, а в носках.
Ровно таким же идиотом в них будет выглядеть мужчина, даже если во всем остальном похож скорее на мускулистого ангела, чем на тюфяка.
А когда на тебе трусы «танго» — то лучше станцуй стриптиз. Хотя бы рассмешишь. Это уже много.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЕЕ БЕЛЬЕМ
Любой девушке для самой себя хватило бы и половины тех комплектов нижнего белья, что у нее есть. Другая половина имеется в наличии исключительно для мужчин.
Так что перед тем, как швырнуть лифчик куда-то в угол или аккуратно сложить на прикроватную тумбочку, изволь хотя бы сделать вид, что заметил, какой он красивый и вообще-то каждый раз разный.
И не бросай трусики широким жестом на пол. Мысль о том, что по белью будут с удовольствием ползать грязные букашки, как-то отвратительна. В этот момент она думает о кружевах, а не о тебе.
НАПОРИСТЫЙ ЭГОИЗМ
Как только вы понимаете, что обратного пути нет и секс точно будет, разум, видимо, затуманивается.
Вы тут же перестаете заботиться о том, что почувствует девушка, и начинаете думать только о себе. Это до обиды неприятно и нечестно. Вы перестаете ее целовать, хотя поцелуев много не бывает, и это подтверждают все подруги.
Вы настойчиво, нахально и порой грубо пытаетесь склонить, наклонить и опустить девушку пониже, хотя о минете никто не договаривался. Вы бессовестно подстраиваетесь сзади, как будто это само собой разумеется и вовсе не больно.
Сами же вы никогда не поменяетесь с девушкой местами и не сделаете кунилингус по собственному желанию и бескорыстно. А зря, ой как зря! Спросите у тех, кто делал, они расскажут, на что потом в благодарность способна решиться девушка.
ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Это не о том, что ты забыл ее имя (хотя такое ни в какие ворота не лезет и до возмущения неприемлемо), а о том, что непозволительно забывать о защите.
Забыл презервативы — а очередь в центр планирования семьи вовек не забудешь.
Просто не будь недальновидным эгоистом, пусть всегда дома будет пара упаковок презервативов импортных фирм в запасе и несколько штук с собой в кармане штанов или кошельке. Это не обсуждается.
НЕРУКОПРИКЛАДСТВО
Ладно, допустим, на кунилингус вы не соглашаетесь, ссылаясь на гордость и достоинство. Но руки-то вы можете задействовать, не навредив своей репутации?
Дотянуться до ее клитора не так далеко, особенно, когда девушка сидит сверху.
Аккуратно находите клитор, перестаете напряженно шевелить пальцами, как будто считаете зарплату, и переходите на круговое движение.
Должно получиться хорошо. По крайней мере у девушки останется меньше поводов подумать потом, что она напрасно пыжилась.
МОЛЧАНИЕ
Молчание, конечно, золото, но не в сексе. Держать язык за зубами здесь не надо. Не сдерживайте стонов. Причем лучше слишком громкие охи, ахи и вздохи, чем их отсутствие.
Оно, знаете ли, настораживает и заставляет сомневаться: он не стонет потому, что ему не нравится или просто такой тихий? Не забывайте льстить и не бойтесь давать рекомендации: может, надо быстрее, сильнее, ближе?
Откуда девушка это узнает, если не от тебя самого? Открыто сказать «А давай не так, а на другом боку» — это самый быстрый и действенный способ завязать с посредственным сексом и перейти к хорошему.
НЕПРАВИЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА СТРАСТИ
Страсти обычно не перебор, а недостаток. Но налетать сверху и с размаха, как коршун, — это, простите, не страстность, а странность.
Лучше стянуть с нее трусы зубами, крепко сжать за запястья или за талию, схватить за волосы, да что уж там, шлепнуть по попе. Вот это секс!
А исключительно нежность и аккуратность — это уже отношения. Только пожалуйста, бейте не со всей дури, хватайте не изо всех сил, а то потом приходится скрывать синяки.
С волосами тоже чуть бережнее. Не дергайте по одной пряди — это больно, хватайте уж сразу всю копну или зарывайтесь рукой в корни волос.
ГЛУПЫЙ ЭПИЛОГ
Понятно, что после секса неохота думать вообще и тем более думать, что говоришь.
Но тогда подумай об этом заранее, чтобы не ляпнуть в финале какую-нибудь несусветную ересь, в то время как она ждет от тебя такого слова, в котором одновременно будет и комплимент, и похвала, и намек на то, что это не последний раз.
Фразы вроде «Спасибо», «Как дела?» или «Дай пять!» сами по себе безобидны. Но ровно до тех пор, пока не произнести их сразу после оргазма.
Тогда они становятся самыми идиотскими фразами ever. На такие непонятно, что отвечать, а когда девушка не знает ответа на вопрос, она считает себя дурехой и вот-вот разревется. Хуже такой глупости только грубость.
Так что всякое неприкрытое недовольство сексом оставьте, пожалуйста, при себе хотя бы до утра. Любой намек на неопытность девушки или скуку она воспримет в штыки. А если она еще и влюблена, то сердце, считай, разбито.
Повернуться спиной или стремительно сбежать из постели сразу в душ — тоже не лучший финал.
Надо просто посмотреть ей в глаза, обнять, прижать к себе и постараться не сморозить какую-нибудь чушь.