12 советов, как мужчине подготовиться к сексу с девушкой, чтобы не быть отвергнутым

У мужчин в неприятные моменты падает буквально, у девочек это происходит в голове. Ты можешь и не понять, почему она вызвала такси и сказала «позвони как-нибудь».

САМОНАДЕЯННОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРЕЛЮДИИ

Слишком нетерпеливым в хорошем сексе не место, потому что без прелюдии никак.

Поцеловал, как первую учительницу, потрогал грудь, будто стер с нее пыль, полез в трусы, будто там чипсы с сыром…

Девочки не могут сразу. Даже если это секс на скорую руку, прелюдия не исключается, просто сжимается в сроках и ужесточается в объятьях. Но есть еще нюансы.

Первый — это риск затянуть предисловие так надолго, что девушка успеет разгорячиться, затем соскучиться, опять разыграть воображение и снова устать ждать.

От заскучавшей и вялой девицы толку столько и прыти столько, как от дворника, который знает, что утром снова будет снегопад. Поэтому с прелюдией лучше меньше и качественнее, чем дольше и бездуховнее.

Но зависит еще и от обстоятельств. Много ли она пила? Если много, то точно можно не затягивать. Сильно ли до этого устала на работе или на танцполе?

Если ты ее подхватил после работы, то можно и массаж соорудить (в остальных случаях это непростительная банальность, но офисные трудяги оценят), да подольше и по-нежнее, как бы жалея. Если на танцах, то покороче и по-бодрее, как бы не сильно сбавляя ритм.

Второй нюанс куда более тонкий — после прелюдии может ничего и не случиться. Вообще.

Вам и в голову не приходит, что такой поворот событий возможен, а вот ничего подобного, еще как возможен. Вплотную подступиться к крепости еще не значит взять ее.

Отказы после прелюдии бывают двух пород: безоговорочные и надеющиеся на большее. Если атмосфера была одуряюще-теплой, все шло безошибочно приятно и вдруг она все останавливает, значит, это второй тип отказа, когда еще не все потеряно.

Означает он то, что ты еще до секса был настолько хорош, что девчонкино сердце тронуто. Она сейчас отказывает не потому, что бесповоротно передумала, наоборот, она хочет попробовать отношений на хоть сколько-то дольше, чем на эту ночь.

А девушкам с такими намерениями воспитание предписывает пренебречь сексом на первом свидании. Стереотип, но сами потом спасибо скажете, за растянутое удовольствие нетерпеливого ожидания.

НОСКИ И ТРУСЫ

Ничто не делает мужчину таким до нелепости беспомощным, как одинокие носки на голом теле.

Представьте себе статую давида (хоть того настоящего, что во флоренции, хоть второго, фейкового, который в пушкинском) не босого, а в носках.

Ровно таким же идиотом в них будет выглядеть мужчина, даже если во всем остальном похож скорее на мускулистого ангела, чем на тюфяка.