Профессии, лишающие вас сна – исследование

Не секрет, что на количество и качество сна влияет профессиональная деятельность. Недавнее исследование британской компании показало, какие специалисты спят меньше всего, а кто может позволить себе полноценный сон. В опросе приняли участие около 5 тысяч респондентов, передает Harper's Bazaar.

Так, рейтинг возглавили медработники, которые в среднем спят около 4 часов 15 минут. За ними следуют работники правоохранительных органов – около 4 часов 30 минут, а также педагоги, которые отводят на сон 4 часа 50 минут. В пятерку профессий, представители которых недосыпают, также вошли журналисты и обслуживающий персонал.