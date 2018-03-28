Звезды жертвуют миллионы семьям, пострадавшим при пожаре в Кемерово

Российские знаменитости не смогли остаться равнодушными к трагедии, потрясшей всю страну. Они направляют свои средства на помощь жителям Кемерово. Некоторые публично говорят о своих поступках и озвучивают размеры пожертвований, в то время как другие не афишируют эту информацию.
28 марта президент России Владимир Путин объявил днем траура по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Звезды массово переносят концерты на другие даты, а также распространяют информацию о сборе средств, которые пойдут на помощь семьям пострадавших и погибших, передает Starhit.
По некоторым данным, за сутки люди перевели в благотворительные фонды несколько десятков миллионов рублей, и эта цифра постоянно растет. Знаменитости тоже не остались безучастными к произошедшему. Звезды помогают близким жертв пожара в торговом центре, некоторые – тайно, а другие рассказывают о своих поступках, желая мотивировать поклонников.
Так Лолита Милявская отдает свой гонорар за концерт в Перми, который состоялся 26 марта, кому-то из родственников погибших. Певица начала выступление c минуты молчания. «Кто, как не Пермь, знает, что такое пожар», – с такими словами звезда обратилась к зрителям (в 2009 году в этом городе произошел пожар в клубе «Хромая лошадь», унесший жизни 156 человек). По словам концертного директора Лолилы, они сами найдут семью, которая получит поддержку.
Эмин Агаларов отказался от гонорара за выступления в пяти городах и отменил концерт, запланированный в Тюмени на 28 марта. Певец и бизнесмен перечислил деньги в Фонд Муслима Магомаева, который направит средства в кемеровское отделение гуманитарной организации. Благодаря помощи родных и друзей Агаларову удалось собрать 15 миллионов рублей. По словам Эмина, процесс все еще идет.
Анита Цой и ее родственники перевели в помощь пострадавшим миллион рублей. «Я горжусь своей семьей и говорю ей спасибо», – отметила артистка. По словам певицы, ее близкие «очень глубоко и лично» восприняли произошедшее в Кемерово. После того, как Цой сообщила о своем поступке в соцсетях, некоторые заподозрили ее в желании привлечь к себе внимание и «пропиариться». Позднее звезда объяснилась перед поклонниками.
«Нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг благотворительности, требует широкой огласки. Я убеждена, что кемеровская трагедия никого не оставила равнодушным, и каждый из нас наверняка хочет оказать посильную помощь. Моя семья сделала выбор. Но так же, как и все, мы хотим получить гарантию, что наша помощь дойдет до адресата и не растворится в карманах мошенников. Перед тем, как отправить такую сумму, я двести раз все перепроверила и сделала публичное заявление. Получатель денег должен понимать, что несет публичную ответственность», – говорит знаменитость.
Кроме того, Анита примет участие в акции, направленной на помощь семьям пострадавших во время пожара. Певица выступит на международном фестивале конкурса «Имена России» вместе с Ольгой Кормухиной, намеченном на 28 марта в Конгресс-холле ДГТУ. Вход на концерт свободный, там же будет организован сбор средств, которые перечислят жителям Кемерово.
Актеры «Квартета И» были потрясены тем, что произошло в Кемерово, и созвонились с лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Посоветовавшись, артисты решили не отменять запланированный на 28 марта спектакль «Письма и песни мужчин», ссылаясь на то, что он не направлен на развлечение публики. «Скорее, он сентиментальный», – заявили деятели шоу-бизнеса. Свой гонорар от выступления они перечислят на помощь семьям пострадавших при пожаре.
Катя Гордон перенесла концерт, который должен был состояться 29 марта на май, и отправилась в Кемерово, чтобы лично передать деньги родственникам жертв трагедии. «В моей поездке нет политики и никаких громких заявлений. Есть желание ответить себе и вам на вопросы», – добавила адвокат и певица. Катя решила поговорить с жителями города о произошедшем и провести собственное расследование. Результатами своей деятельности правозащитница делится в Telegram-канале.
«400 сотен жертв, думаю, бред. То, что плохо сработали службы спасения – факт, то, что область не сразу получала и транслировала верную информацию наверх, – очевидно. Халатность, отсутствие технического обеспечения… При том, что деньги на него в область выделялись. Можно сделать памятник этим детям и назвать его «Дети – жертвы коррупции и халатности», – считает Гордон.
Лена Темникова должна была выступить в Губернском центре спорта «Кузбасс» 3 апреля, но из-за трагедии певица и ее команда перенесли мероприятие на 24 октября. Артистка заявила, что билеты, купленные ранее, будут действительны. Кроме того, их можно будет вернуть по месту приобретения. Весь свой гонорар Темникова переведет в местный филиал гуманитарной организации.
«Страшное горе. Уже несколько дней в наших с вами сердцах не утихает боль. Страшнейшая трагедия. Маленькие детки. Ни в чем не повинные люди», – поделилась Лена с поклонниками.
Рэпер Оксимирон сообщил в Твиттере о том, что перечислил деньги на реквизиты кемеровского отделения «Красного Креста». «Перевел с указанием назначения платежа и вам советую», – написал он в микроблоге. Кроме того, Мирон перенес выступления подопечного возглавляемой им компании Booking Machine Томаса Мраза в Краснодаре и Ростове. «Произошедшее в Кемерово - наша общая трагедия. Мы (BM) соболезнуем пострадавшим и считаем неуместным проводить концерты во время траура. (…) Приносим извинения тем, кто ехал издалека, надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Все ранее купленные билеты действительны», – поделился артист в соцсетях, добавив адрес почты, куда обращаться за возвратом.
Один из исполнителей хита «Розовое вино» Элджей не смог перенести премьеру нового альбома по техническим причинам. Sayonara Boy X вышел 27 марта, как и планировалась. В итоге артист пообещал перечислить часть средств, вырученных от продажи, пострадавшим в пожаре и их семьям.
«Я решил отложить выпуск альбома, но выпускающая компания сказала, что технически это уже невозможно, альбом отгружен на весь мир и в любом случае откроется. Поэтому релиз сегодня, – написал Элджей накануне в Инстаграме. – Это не лучший день для релиза, и дело не в том, что альбом не получит должного внимания и поддержки в СМИ, а потому что в такие дни даже дебоширы и провокаторы успокаиваются, сочувствуют и стараются помочь. Часть средств с продажи альбома пойдет пострадавшим в пожаре и их семьям».