Звезды жертвуют миллионы семьям, пострадавшим при пожаре в Кемерово

A post shared by Квартет И (@kvartet_i_teatr) on Mar 27, 2018 at 4:45am PDT

Актеры «Квартета И» были потрясены тем, что произошло в Кемерово, и созвонились с лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Посоветовавшись, артисты решили не отменять запланированный на 28 марта спектакль «Письма и песни мужчин», ссылаясь на то, что он не направлен на развлечение публики. «Скорее, он сентиментальный», – заявили деятели шоу-бизнеса. Свой гонорар от выступления они перечислят на помощь семьям пострадавших при пожаре.

Катя Гордон. ФОТО: Скриншот с Instagram

Катя Гордон перенесла концерт, который должен был состояться 29 марта на май, и отправилась в Кемерово, чтобы лично передать деньги родственникам жертв трагедии. «В моей поездке нет политики и никаких громких заявлений. Есть желание ответить себе и вам на вопросы», – добавила адвокат и певица. Катя решила поговорить с жителями города о произошедшем и провести собственное расследование. Результатами своей деятельности правозащитница делится в Telegram-канале.

«400 сотен жертв, думаю, бред. То, что плохо сработали службы спасения – факт, то, что область не сразу получала и транслировала верную информацию наверх, – очевидно. Халатность, отсутствие технического обеспечения… При том, что деньги на него в область выделялись. Можно сделать памятник этим детям и назвать его «Дети – жертвы коррупции и халатности», – считает Гордон.

ФОТО: Scanpix

Лена Темникова должна была выступить в Губернском центре спорта «Кузбасс» 3 апреля, но из-за трагедии певица и ее команда перенесли мероприятие на 24 октября. Артистка заявила, что билеты, купленные ранее, будут действительны. Кроме того, их можно будет вернуть по месту приобретения. Весь свой гонорар Темникова переведет в местный филиал гуманитарной организации.

«Страшное горе. Уже несколько дней в наших с вами сердцах не утихает боль. Страшнейшая трагедия. Маленькие детки. Ни в чем не повинные люди», – поделилась Лена с поклонниками.

A post shared by Oxxxymiron (@norimyxxxo) on Mar 25, 2018 at 9:55am PDT

Рэпер Оксимирон сообщил в Твиттере о том, что перечислил деньги на реквизиты кемеровского отделения «Красного Креста». «Перевел с указанием назначения платежа и вам советую», – написал он в микроблоге. Кроме того, Мирон перенес выступления подопечного возглавляемой им компании Booking Machine Томаса Мраза в Краснодаре и Ростове. «Произошедшее в Кемерово - наша общая трагедия. Мы (BM) соболезнуем пострадавшим и считаем неуместным проводить концерты во время траура. (…) Приносим извинения тем, кто ехал издалека, надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Все ранее купленные билеты действительны», – поделился артист в соцсетях, добавив адрес почты, куда обращаться за возвратом.

A post shared by Элджей (@sayonaraboy) on Mar 27, 2018 at 3:30am PDT

Один из исполнителей хита «Розовое вино» Элджей не смог перенести премьеру нового альбома по техническим причинам. Sayonara Boy X вышел 27 марта, как и планировалась. В итоге артист пообещал перечислить часть средств, вырученных от продажи, пострадавшим в пожаре и их семьям.