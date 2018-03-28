Красотка Ану Саагим ушла в слезах с телепередачи: мне было очень плохо!

«Я очень сожалею о том, что я там была, потому что этот формат совершенно неприемлем для эстонского телевещания», - сказала Саагим.

«Я скажу честно, когда я должна была читать рэп на репетиции, то после я ушла с площадки в слезах. Мне было очень плохо и я тысячу раз извинились перед оппонентом (Кристой Ленсин – прим.ред.), ведь это были не те слова, которые я хотела ей сказать».

«Битва легенд» - это серия веселых рэп-баттлов, где известные люди оскорбляют друг друга и давят на больные места. И хоть звезды говорят друг другу гадости, это не имеет ничего общего с реальной жизнью, ведь на самом деле звезды хорошо дружат.