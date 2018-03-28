среда, 28 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Красотка Ану Саагим ушла в слезах с телепередачи: мне было очень плохо!

Красотка Ану Саагим ушла в слезах с телепередачи: мне было очень плохо!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Светская львица Ану Саагим рассказала в интервью программе «Reporter», что сожалеет об участии в шоу рэп-баттлов «Битва легенд» на телеканале Kanal 2.

«Я очень сожалею о том, что я там была, потому что этот формат совершенно неприемлем для эстонского телевещания», - сказала Саагим.

«Я скажу честно, когда я должна была читать рэп на репетиции, то после я ушла с площадки в слезах. Мне было очень плохо и я тысячу раз извинились перед оппонентом (Кристой Ленсин – прим.ред.), ведь это были не те слова, которые я хотела ей сказать».

«Битва легенд» - это серия веселых рэп-баттлов, где известные люди оскорбляют друг друга и давят на больные места. И хоть звезды говорят друг другу гадости, это не имеет ничего общего с реальной жизнью, ведь на самом деле звезды хорошо дружат.

Смотрите видео программы Reporter!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ