12 реальных историй о самых идиотских в мире свиданиях

Так, большим успехом пользуется хештег #MyWorstDate (мое худшее свидание) под которым твиттеровцы рассказывают о худших свиданиях, которые выпали на их долю, пишет Menscult.ua.

Но мир не стоит на месте, люди продолжают ходить на ужасные свидания.

Поэтому мы решили сделать свежую подборку историй о горе-свиданиях, на этот раз появившихся в «Твиттере» под хештегом #WorstFirstDate.

Читай, ужасайся и убеждайся в том, что не только твои свидания напоминают цирк (увы, не акробатическую часть, а клоунскую).

«Как-то я пошел с девушкой на свидание вслепую. За весь вечер она не сказала ни слова, молча доела свой ужин и ушла. Я полез за телефоном и обнаружил сообщение от девушки, с которой мы договаривались: она написала, что не сможет сегодня вечером. Так с кем, черт возьми, я ужинал?!»

«Во время учебы в колледже, подруга договорилась за меня о свидании вслепую. Настроения у меня особенно не было, так как за пару часов до свидания мне выписали штраф за нарушение дорожных правил. Настроение стало еще хуже, когда я пришла на свидание и увидела, что парень, с которым я должна встретиться, — это полицейский, что меня оштрафовал».

«Он привел на свидание своих родителей (ему 25!!!). Как будто этого было недостаточно, прямо посреди ужина его мама спросила, доела ли я, при этом достав из сумки контейнер для еды и явно намереваясь взять остатки моего заказа домой».

«На нашем первом свидании мой муж подавился омлетом так, что у него из носа вылетел кусочек лука. Но я все равно за него вышла».

«Парень пригласил меня на свидание в ресторан, но постоянно отлучался из-за столика — то в туалет, то поговорить по телефону. В какой-то момент ко мне наклонился официант и произнес: «А вы в курсе, что у него в соседнем зале свидание с блондинкой? «Он назначил два первых свидания одновременно!»

«Он пригласил меня в кино. Я выбрала фильм. Мы пришли в кинотеатр и обнаружили, что у фильма рейтинг «только для взрослых». Он разволновался и заявил, что ему нужно позвонить маме. И позвонил. Она сказала: «нет». Свидание закончилось. Нам обоим было по 21 году».

«Парень, с которым у меня было свидание, работал похоронным агентом. Он заехал за мной, а в машине сзади у него был труп. «Сделаем короткую остановку у моего офиса», — пояснил он».

«Я уже заканчивал колледж, когда встретил ту милую девушку. Где-то посреди свидания она заявила, что подумывает стать монахиней через пару недель после выпуска. В конце свидания она сказала, что точно ею станет и что я помог ей сделать окончательный выбор».

«Пока парковался, пролил газировку прямо себе на пах. Поэтому, когда девушка открыла дверь, мои первые слова были: «Это я не обмочился».

«На первом свидании парень попросил меня понюхать его еду — ему показалось, что она испорчена. Когда я наклонилась, он ткнул меня лицом в тарелку».

«Прямо во время свидания парень случайно отправил мне сообщение, которое предназначалось его другу. В нем он писал, что жалеет, что пригласил меня на свидание. Мы оба посмотрели на телефон в один и тот же момент. Свидание продолжалось в тягостном молчании».