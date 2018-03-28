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  • Что с носом?! Свежий снимок Наоми Кэмпбелл озадачил поклонников

Что с носом?! Свежий снимок Наоми Кэмпбелл озадачил поклонников

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Наоми Кэмпбелл на приеме в честь Олимпийских Игр в Лондоне.

ФОТО: Scanpix

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, известная в мире как Черная Пантера, опубликовала в своем Instagram фотографию без макияжа, которая вызвал жаркие споры в Сети, сообщает Daily Mail.

Поклонники 47-летней модели обратили внимание на неестественные пропорции ее носа, который на снимке кажется слишком тонким, как бы приплюснутым сверху, и обвинили Кэмпбелл в использовании фотошопа.

«Малышка! Твой нос немного узковат. Но ты все равно крутая!», — написал один из подписчиков в комментариях к фотографии. «Даже заметно, где именно его подредактировали», — добавил другой.

#Mood #Bare @narsissist @patti_wilson #Family 🖤

A post shared by Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) on

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