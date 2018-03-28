Что с носом?! Свежий снимок Наоми Кэмпбелл озадачил поклонников
28 марта 2018 г., 15:26
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, известная в мире как Черная Пантера, опубликовала в своем Instagram фотографию без макияжа, которая вызвал жаркие споры в Сети, сообщает Daily Mail.
Поклонники 47-летней модели обратили внимание на неестественные пропорции ее носа, который на снимке кажется слишком тонким, как бы приплюснутым сверху, и обвинили Кэмпбелл в использовании фотошопа.
«Малышка! Твой нос немного узковат. Но ты все равно крутая!», — написал один из подписчиков в комментариях к фотографии. «Даже заметно, где именно его подредактировали», — добавил другой.