Крошка-сыночек и лапочки-дочки: фото детей Джессики Альбы умилило Сеть

26 марта Джессика Альба поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком троих своих детей: дочерей Онор и Хэвен и сына Хейза. «Спасибо, мой Кэш Уоррен, за красивую семью», — подписала фото актриса.

«Детки — копии мамы», «Девочки — прекрасные принцессы, а Хейз — настоящий рыцарь», «Кэш и Джессика, вы должны гордиться своими малышами», — прокомментировали снимок подписчики Альбы.

Поклонники также обратили внимание на то, что средняя дочь Джессики, 6-летняя Хэвен, выросла точной копией актрисы. А вот старшая, 9-летняя Онор, унаследовала папины черты, взяв от мамы лишь густые волосы и выразительные скулы.