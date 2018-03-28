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  • Крошка-сыночек и лапочки-дочки: фото детей Джессики Альбы умилило Сеть

Крошка-сыночек и лапочки-дочки: фото детей Джессики Альбы умилило Сеть

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Джессика Альба

ФОТО: Scanpix

На днях 36-летняя Джессика Альба опубликовала в микроблоге трогательную фотографию, на которой запечатлены ее дети. Подписчики актрисы не смогли сдержать эмоций и принялись обсуждать малышей, пишет Woman.

26 марта Джессика Альба поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком троих своих детей: дочерей Онор и Хэвен и сына Хейза. «Спасибо, мой Кэш Уоррен, за красивую семью», — подписала фото актриса.

«Детки — копии мамы», «Девочки — прекрасные принцессы, а Хейз — настоящий рыцарь», «Кэш и Джессика, вы должны гордиться своими малышами», — прокомментировали снимок подписчики Альбы.

Поклонники также обратили внимание на то, что средняя дочь Джессики, 6-летняя Хэвен, выросла точной копией актрисы. А вот старшая, 9-летняя Онор, унаследовала папины черты, взяв от мамы лишь густые волосы и выразительные скулы.

Теперь поклонники Альбы гадают, на кого будет похож Хейз? Напомним, сын Джессики Альбы и Кэша Уоррена появился на свет в канун Нового года. Тогда актриса призналась, что долго мечтала о мальчике.

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