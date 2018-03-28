Галерея: 17 вещей из СССР, за которые мы были готовы продать душу

Вспоминать это время и грустно, и весело. Поколение детей, родившихся в нулевых, уже не испытает это чувство. Давай поностальгируем вместе и вспомним, какие же вещи были признаком крутости в СССР, пишет Ofigenno.com.

Вареные джинсы

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Варенки были писком моды в 80-х и считались признаком пижонства. Их вываривали вручную, ведь хорошие джинсы стоили очень больших денег.

Игра «Монополия»

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О ней мечтали все советские дети, но достать «Монополию» было практически нереально.

Электронный морской бой

ФОТО: ofigenno.com

Советские мальчишки были готовы душу продать за эту игрушку со световыми и звуковыми эффектами.

Игры серии «Электроника»

ФОТО: ofigenno.com

Сколько детей мечтало о первой советской приставке с монохромным дисплеем, чтобы сыграть в «Ну, погоди!». Тот, кто был готов отдать за нее 25 рублей, мог купить в то время велосипед.

Велосипед

ФОТО: ofigenno.com

Чтобы осчастливить ребенка из СССР, существовал велосипед «Орленок» и его собратья — модели «Кама» и «Салют».

Кроссовки Adidas

ФОТО: ofigenno.com

Эта обувь была жутко дефицитной и дорогой. На такой подарок могли рассчитывать дети только из богатых семей.

Набор для настольного тенниса

ФОТО: ofigenno.com

В категорию дефицитных товаров попадало всё, необходимое для пинг-понга: ракетки, мячики, стол и сетка.

Магнитофон «Электроника 302»

ФОТО: ofigenno.com

Предшественник современных бумбоксов. С его помощью можно было организовать мини-дискотеку, даже во время прогулки: он отлично помещался в согнутой в локте руке.

Аудиокассеты

ФОТО: ofigenno.com

Тот, кто был готов отдать 10 рублей за одну кассету, расставлял все точки над «i». Да, ребята, я крут!

Видеомагнитофон

ФОТО: ofigenno.com

Само слово «видик» ассоциировалось с обеспеченными семьями. Кто застал «видеосалоны» на дому того времени, помнит киносеансы стоимостью от 50 копеек до 1,5 рублей.

Жвачка

ФОТО: ofigenno.com

Жевательная резинка сама по себе не была дефицитом в СССР. В магазинах можно было купить 4 вида жвачек: «Кофейный аромат», «Мятную», «Малиновую» и «Апельсиновую». А вот добыть заграничный аналог удавалось только везунчикам.

Компьютер «Микроша»

ФОТО: ofigenno.com

Чтобы поиграть на первом советском ПК в специальных «компьютерных центрах», приходилось раскошелиться.

Пепси-кола

ФОТО: ofigenno.com

Найти Пепси можно было в любом советском магазине. Но перед покупателем вставал нелегкий выбор: 45 копеек за заморский напиток или 18 копеек за родной лимонад.

Скейтборд

ФОТО: ofigenno.com

Дорогой подарок из Прибалтики только для детей, которые вели себя очень хорошо.

Часы «Электроника 5»

ФОТО: ofigenno.com

Практически неубиваемые часы с мелодией.

Снегокат

ФОТО: ofigenno.com

В то время он был гораздо круче санок!

Программируемый луноход

ФОТО: ofigenno.com

Редкая электронная игрушка советской эпохи. Запоминал до 16 различных команд.

Любопытно, есть ли среди наших читателей люди, собравшие коллекцию из всех этих вещей? Отзовитесь, ребята!