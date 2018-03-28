Галерея: 17 вещей из СССР, за которые мы были готовы продать душу

Ребята, чье детство и юность прошли в СССР, застали то время, когда заграничные плюшки были большой редкостью. В них заключалась большая сила. Если у тебя был видик или джинсы-варенки, ты наверняка познал всю сладость власти. Сверстников распирало от зависти, восторга и обожания.
Вспоминать это время и грустно, и весело. Поколение детей, родившихся в нулевых, уже не испытает это чувство. Давай поностальгируем вместе и вспомним, какие же вещи были признаком крутости в СССР, пишет Ofigenno.com.
Вареные джинсы
Варенки были писком моды в 80-х и считались признаком пижонства. Их вываривали вручную, ведь хорошие джинсы стоили очень больших денег.
Игра «Монополия»
О ней мечтали все советские дети, но достать «Монополию» было практически нереально.
Электронный морской бой
Советские мальчишки были готовы душу продать за эту игрушку со световыми и звуковыми эффектами.
Игры серии «Электроника»
Сколько детей мечтало о первой советской приставке с монохромным дисплеем, чтобы сыграть в «Ну, погоди!». Тот, кто был готов отдать за нее 25 рублей, мог купить в то время велосипед.
Велосипед
Чтобы осчастливить ребенка из СССР, существовал велосипед «Орленок» и его собратья — модели «Кама» и «Салют».
Кроссовки Adidas
Эта обувь была жутко дефицитной и дорогой. На такой подарок могли рассчитывать дети только из богатых семей.
Набор для настольного тенниса
В категорию дефицитных товаров попадало всё, необходимое для пинг-понга: ракетки, мячики, стол и сетка.
Магнитофон «Электроника 302»
Предшественник современных бумбоксов. С его помощью можно было организовать мини-дискотеку, даже во время прогулки: он отлично помещался в согнутой в локте руке.
Аудиокассеты
Тот, кто был готов отдать 10 рублей за одну кассету, расставлял все точки над «i». Да, ребята, я крут!
Видеомагнитофон
Само слово «видик» ассоциировалось с обеспеченными семьями. Кто застал «видеосалоны» на дому того времени, помнит киносеансы стоимостью от 50 копеек до 1,5 рублей.
Жвачка
Жевательная резинка сама по себе не была дефицитом в СССР. В магазинах можно было купить 4 вида жвачек: «Кофейный аромат», «Мятную», «Малиновую» и «Апельсиновую». А вот добыть заграничный аналог удавалось только везунчикам.
Компьютер «Микроша»
Чтобы поиграть на первом советском ПК в специальных «компьютерных центрах», приходилось раскошелиться.
Пепси-кола
Найти Пепси можно было в любом советском магазине. Но перед покупателем вставал нелегкий выбор: 45 копеек за заморский напиток или 18 копеек за родной лимонад.
Скейтборд
Дорогой подарок из Прибалтики только для детей, которые вели себя очень хорошо.
Часы «Электроника 5»
Практически неубиваемые часы с мелодией.
Снегокат
В то время он был гораздо круче санок!
Программируемый луноход
Редкая электронная игрушка советской эпохи. Запоминал до 16 различных команд.
Любопытно, есть ли среди наших читателей люди, собравшие коллекцию из всех этих вещей? Отзовитесь, ребята!
СССР закрепился в наших жизнях: многие вещи по сей день можно встретить на кухне. Хорошее было время, не так ли? Поделись этой статьей с друзьями, чтобы и они поностальгировали.