Настасья Самбурская вела себя неприлично на панихиде по жертвам пожара в Кемерово

Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, который Настасья Самбурская вела с места событий, она без конца сквернословила. Поводом для возмущения стала политическая провокация. «Договорились собраться и почтить молчанием погибших, а вместо этого устроили митинг», – разгневалась актриса, которая позволила себя материться в прямом эфире в Instagram.