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  • Настасья Самбурская вела себя неприлично на панихиде по жертвам пожара в Кемерово

Настасья Самбурская вела себя неприлично на панихиде по жертвам пожара в Кемерово

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Настасья Самбурская в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

Настасья Самбурская пришла на Пушкинскую площадь в Москве, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Однако скандально известная актриса столкнулась с тем, чего совершенно не ждала.

Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, который Настасья Самбурская вела с места событий, она без конца сквернословила. Поводом для возмущения стала политическая провокация. «Договорились собраться и почтить молчанием погибших, а вместо этого устроили митинг», – разгневалась актриса, которая позволила себя материться в прямом эфире в Instagram.

Пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.

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