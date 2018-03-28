Настасья Самбурская вела себя неприлично на панихиде по жертвам пожара в Кемерово

Настасья Самбурская пришла на Пушкинскую площадь в Москве, чтобы почтить память погибших в Кемерово. Однако скандально известная актриса столкнулась с тем, чего совершенно не ждала.
Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, который Настасья Самбурская вела с места событий, она без конца сквернословила. Поводом для возмущения стала политическая провокация. «Договорились собраться и почтить молчанием погибших, а вместо этого устроили митинг», – разгневалась актриса, которая позволила себя материться в прямом эфире в Instagram.
Пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.