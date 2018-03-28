Анастасия Волочкова поделилась подробностями своих роскошных отношений с Сулейманом Керимовым

Волочкова рассказала, что Керимов прислал за ней самолет в Баку, где она играла в спектакле. Бизнесмен позвонил балерине во время антракта и заявил, что они скоро улетают в Арабские Эмираты. Анастасия сразу же приняла приглашение, несмотря на то, что виделась с Сулейманом до этого всего два раза. Когда артистка зашла на борт, то увидела, что весь салон самолета уставлен корзинами разных цветов белого цвета. Также Керимов позаботился о том, чтобы на борту было любимое блюдо Волочковой - шпинат на пару с тертым сыром Пармезан, пишет 7d.org.ua.