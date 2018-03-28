Сын Табакова объяснил, почему не общается с Мариной Зудиной

12 марта 2018 года не стало Олега Павловича Табакова. Спустя три дня прошло прощание с мэтром, на котором присутствовали не только родственники и деятели культуры, но и первые лица государства. Зато прийти на похороны актера отказались его бывшая жена Людмила Крылова и дочь Александра.

Только старший сын Антон появился, чтобы проститься с отцом и поддержать его вдову Марину Зудину. Однако отношения у них вовсе не были хорошими.

В интервью «Комсомольской правде» Антон объяснил, что был обижен на Олега Павловича за то, что он ушел из семьи. Однако постепенно актер простил отца и наладил общение с ним.

«Быстро забываю обиды, мне так легче существовать», — сообщил Антон. С Мариной Зудиной актер по-прежнему не общается.

Подружиться с ней у Антона так и не получилось. «Она младше меня и всех моих друзей», — объяснил Табаков.

Также актер предположил, что в будущем может включиться в борьбу за наследство отца. Однако сейчас он тоскует по родителю.

«Я подожду какое-то время, когда я начну в принципе думать, а пока у меня другие заботы. Понимаете, у меня умер папа, и я об этом сильно сожалею. Я тоскую по нему, а не по его движимому или недвижимому имуществу, или чему-то материальному», — признался Антон.

К слову, Марина Зудина никак не комментирует данные о наследстве, которые появились в СМИ.