Джамала родила первенца и назвала необычным именем

34-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала родила ребенка, о чем сама сообщила в социальных сетях. Сын певицы и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова появился на свет 27 марта. Уже известно его имя – Эмир-Рахман Сеит-Бекир. «Наш маленький принц. Моя лучшая песня», – поделилась исполнительница в микроблоге.

На протяжении всего периода ожидания ребенка Джамала продолжала работать. У знаменитости был сумасшедший график и большое количество съемок. Находясь на последнем месяце беременности, артистка постоянно возила с собой чемодан с детскими вещами. Певица полагала, что малыш может появиться на свет в любой момент. По словам Джамалы, она родилась семимесячной. У матери исполнительницы начались схватки во время экзаменов. В тот период родительница звезды очень сильно переживала, поэтому Джамала полагала, что и ее ребенок родится раньше света.