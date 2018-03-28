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Джамала родила первенца и назвала необычным именем

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Джамала.

ФОТО: Eero Vabamägi

У победительницы международного конкурса «Евровидение-2016» и ее мужа родился сын. Мальчик появился на свет во вторник. Сейчас Джамала восстанавливается после родов. Близкие артистки окружили ее вниманием и заботой.

34-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала родила ребенка, о чем сама сообщила в социальных сетях. Сын певицы и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова появился на свет 27 марта. Уже известно его имя – Эмир-Рахман Сеит-Бекир. «Наш маленький принц. Моя лучшая песня», – поделилась исполнительница в микроблоге.

Поклонники поздравляют Джамалу с долгожданным пополнением в семье. «Счастья», «Крепкого здоровья», «Эмир – очень красивое имя», – делились подписчики певицы. Всего за час с момента публикации пост артистки набрал более тысячи комментариев.

На протяжении всего периода ожидания ребенка Джамала продолжала работать. У знаменитости был сумасшедший график и большое количество съемок. Находясь на последнем месяце беременности, артистка постоянно возила с собой чемодан с детскими вещами. Певица полагала, что малыш может появиться на свет в любой момент. По словам Джамалы, она родилась семимесячной. У матери исполнительницы начались схватки во время экзаменов. В тот период родительница звезды очень сильно переживала, поэтому Джамала полагала, что и ее ребенок родится раньше света.

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