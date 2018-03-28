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Марина Анисина удивила поздравлением Никиты Джигурды с днем рождения Смотрите видео!

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Никита Джигурда и Марина Анисина с детьми.

ФОТО: Scanpix

Накануне скандально известному артисту Никите Джигурде исполнилось 57 лет. Бывшая жена Марина Анисина поздравила его необычным способом.

В своем микроблоге она опубликовала видеоролик с нарезкой самых ярких кинообразов Никиты Джигурды. В комментарии к видео Марина Анисина пожелала экс-супругу, чтобы его бурлящая энергия «продолжала нас радовать и будоражить спящих людей!» и сил и здоровья для его «безумно-гениальных проектов».

Поклонников эпатажной пары очень восхитил необычный ролик. Они оставили множество восторженных комментариев. 

Мой любимый,дорогой Никитос поздравляю тебя с Днём Рождения!Чтоб твоя бурлящая энергия продолжала нас радовать и будоражить спящих людей!Желаю тебе сил и здоровья для твоих безумно-гениальных проектов!Оставайся таким,каким я тебя знаю,без грима и образов - меня это держит в тонусе!😂Любви не желаю,т.к.и так написала что люблю😜,а конкуренции не терплю!😬Вообщем всех с Международным днём театра-С днём Никиты Джигурды! ❤😘️Твоя Мари Дюрмбаум.😂😂😂P.S.Любить по русски значит верить в чудо!#маринаанисина #marinaanissina #джигурда @instadzhigurda #деньрождения #театр#народныйартист #гений #праздник#любовь

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