Марина Анисина удивила поздравлением Никиты Джигурды с днем рождения

В своем микроблоге она опубликовала видеоролик с нарезкой самых ярких кинообразов Никиты Джигурды. В комментарии к видео Марина Анисина пожелала экс-супругу, чтобы его бурлящая энергия «продолжала нас радовать и будоражить спящих людей!» и сил и здоровья для его «безумно-гениальных проектов».