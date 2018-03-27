Какие косметические средства должны быть у каждого мужчины?

Если в женской косметичке найдется все, то в мужской – разве что несколько приспособлений для бритья. Но чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, этого недостаточно, пишет Menslife.com.
Если в женской косметичке найдется все, то в мужской – разве что несколько приспособлений для бритья. Но чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, этого недостаточно.
В сегодняшней статье мы расскажем, какие косметические средства должны быть у мужчины.
Средства для умывания
Для таких целей подходят гели и пенки. Мужская кожа склонна к воспалениям (часто последствия постоянного бритья) и активной выработке кожного жира. Поэтому ее важно хорошо очищать утром и вечером. Кроме того, поры у мужчин шире по сравнению с женскими порами, поэтому загрязнений в них попадает больше, а значит и ухудшается состояние кожи.
Мылом лучше не умываться, так как оно пересушивает кожу.
Тоник
После геля или пенки на кожу нужно нанести тоник. Он освежает, тонизирует эпидермис, а также подсушивает его, если кожа склонна к жирности. Некоторые тоники снимают воспалительные процессы и предупреждают появление прыщей, а а также увлажняют кожу.
Скраб
Черные точки и ороговевшие участки кожи – частая и неприятная проблема. Одними тониками и гелями для умывания от нее не избавиться. Поэтому раз в неделю нужно пользоваться скрабом. Он содержит в своем составе твердые микрочастички, которые деликатно избавят от вышеперечисленных проблем. Также скраб улучшает кровообращение, сужает поры и освежает кожу. Однако не нужно использовать его слишком часто.
Лосьон после бритья
Лучше всего использовать лосьоны без спиртовой основы, так как спирт будет пересушивать кожу и ухудшать ее внешний вид. Идеальный лосьон тот, который приятно пахнет, не вызывает дискомфорт и не оставляет ощущение липкости на лице.
Крем
Крем нужен мужчинам не меньше, чем женщинам. Ухудшают состояние кожи вредные привычки, несбалансированный рацион и не всегда хорошая экология. Кроме того, после бритья и очищения кожа нуждается в увлажнении и питании.
Крем насытит кожу полезными веществами, устранит чувство стянутости и в целом улучшит ее состояние. Поэтому правильно подобранный крем – это палочка-выручалочка для мужчин. Наносить его нужно на предварительно очищенную кожу.
Косметологи также рекомендуют пользоваться кремом (гелем) для кожи вокруг глаз. Такие средства разглаживают мимические морщины, устраняют синяки и «мешки» под глазами, а также в целом улучшают внешний вид кожи вокруг глаз.
По статистике, больше всего мужчин обращается в клиники пластической хирургии для коррекции век. Этого можно избежать или отстрочить визит в клинику, если своевременно начать использовать соответствующий крем или гель.
Правильно подобранная мужская косметика – один из залогов безупречного состояния кожи. Перечисленные средства помогут тебе выглядеть свежим и красивым, а внимание со стороны прекрасного пола будет гарантировано.