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Какие косметические средства должны быть у каждого мужчины?

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Мужчина в душе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Если в женской косметичке найдется все, то в мужской – разве что несколько приспособлений для бритья. Но чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, этого недостаточно, пишет Menslife.com.

Если в женской косметичке найдется все, то в мужской – разве что несколько приспособлений для бритья. Но чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, этого недостаточно.

В сегодняшней статье мы расскажем, какие косметические средства должны быть у мужчины.

Средства для умывания

Для таких целей подходят гели и пенки. Мужская кожа склонна к воспалениям (часто последствия постоянного бритья) и активной выработке кожного жира. Поэтому ее важно хорошо очищать утром и вечером. Кроме того, поры у мужчин шире по сравнению с женскими порами, поэтому загрязнений в них попадает больше, а значит и ухудшается состояние кожи.

Мылом лучше не умываться, так как оно пересушивает кожу.

Тоник

После геля или пенки на кожу нужно нанести тоник. Он освежает, тонизирует эпидермис, а также подсушивает его, если кожа склонна к жирности. Некоторые тоники снимают воспалительные процессы и предупреждают появление прыщей, а а также увлажняют кожу.

Скраб

Черные точки и ороговевшие участки кожи – частая и неприятная проблема. Одними тониками и гелями для умывания от нее не избавиться. Поэтому раз в неделю нужно пользоваться скрабом. Он содержит в своем составе твердые микрочастички, которые деликатно избавят от вышеперечисленных проблем. Также скраб улучшает кровообращение, сужает поры и освежает кожу. Однако не нужно использовать его слишком часто. 

Лосьон после бритья 

Лучше всего использовать лосьоны без спиртовой основы, так как спирт будет пересушивать кожу и ухудшать ее внешний вид. Идеальный лосьон тот, который приятно пахнет, не вызывает дискомфорт и не оставляет ощущение липкости на лице.

Крем

Крем нужен мужчинам не меньше, чем женщинам. Ухудшают состояние кожи вредные привычки, несбалансированный рацион и не всегда хорошая экология. Кроме того, после бритья и очищения кожа нуждается в увлажнении и питании. 

Крем насытит кожу полезными веществами, устранит чувство стянутости и в целом улучшит ее состояние. Поэтому правильно подобранный крем – это палочка-выручалочка для мужчин. Наносить его нужно на предварительно очищенную кожу. 

Косметологи также рекомендуют пользоваться кремом (гелем) для кожи вокруг глаз. Такие средства разглаживают мимические морщины, устраняют синяки и «мешки» под глазами, а также в целом улучшают внешний вид кожи вокруг глаз.

По статистике, больше всего мужчин обращается в клиники пластической хирургии для коррекции век. Этого можно избежать или отстрочить визит в клинику, если своевременно начать использовать соответствующий крем или гель. 

Правильно подобранная мужская косметика – один из залогов безупречного состояния кожи. Перечисленные средства помогут тебе выглядеть свежим и красивым, а внимание со стороны прекрасного пола будет гарантировано.

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