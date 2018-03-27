Сын звезды «Интердевочки» Елены Яковлевой нашел работу воспитателем

Денис стал воспитателем. Одним из основных условий приема на должность стало свободное знание английского языка. Теперь мужчина намерен самостоятельно содержать семью и не зависеть от звездной матери, пишет Starhit.ru.
Месяц назад звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева призналась, что сын Денис бросил учебу в Великобритании и до сих пор не знает, чем хочет заниматься в жизни. Поклонники возмутились: как можно в 27 лет жениться и сидеть на шее у мамы?! В оправдание парень заявил: мол, из-за большого количества татуировок почти все начальники отказываются брать его на работу. Несмотря на шквал критики, Денис Шальных нашел место, которое теперь позволяет ему самостоятельно содержать семью.
«Сын устроился в «Школу Росатома» на должность воспитателя, – говорит «СтарХиту» Елена Яковлева. – Испытательный срок проходил в лагере в Пензенской области. Одно из главных требований было – знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения. Не зря несколько лет увлекался бодибилдингом. В компанию сын влился быстро, на одном из вечеров даже танцевал с ребятами, они с ним на одной волне! Ему очень понравилась стажировка. Вскоре отправится работать с детьми в другие города России. Я поддерживаю начинания сына», - сказала актриса.
Тема трудоустройства для наследника актрисы оказалась больной. Но, по словам Шальных, он доволен тем, чем сейчас занимается.
«Мне приятно проводить время с пользой, при этом получать опыт и положительные эмоции, – поделился молодой человек. – Когда погружен в любимое дело вместе с единомышленниками, меньше обращаешь внимания на негатив».
В июле прошлого года Денис женился на Виктории Мельниковой. Они не стали делать шикарное торжество, а устроили скромный праздник. «Денис и Вика не хотели устраивать пышный праздник с кучей гостей, – говорил «СтарХиту» Владимир, друг Шальных. – Пригласили лишь фотографа и пару знакомых. Они даже не стали заморачиваться с костюмами жениха и невесты. Денис сразу заявил: «Я буду в черном!», – ну а Вика предпочла классическую белую рубашку и юбку. Зато они были самыми модными в загсе!»