Береги богатство смолоду! Главные враги мужской потенции

Такая проблема, как снижение потенции, известна многим мужчинам. И справиться с этим недугом помогут специалисты. Однако, чтобы не допустить возникновения этой проблемы или комплексно подойти к лечению и скорейшему выздоровлению, существует ряд профилактических мер, которые стоит соблюдать каждому мужчине.

Если предстоит романтический вечер с девушкой, важно, чтобы потенция была на твоей стороне; а чтобы она не подвела, не забудь о важных нюансах, которые могут плохо на нее повлиять.

В сегодняшней статье мы расскажем, какие существуют главные враги потенции.

Напитки покрепче

Чтобы чувствовать себя раскрепощенным, расслабиться и повысить сексуальное желание, многие мужчины пьют спиртные напитки. Хорошо, конечно, если мужчина четко знает свою меру и то, как на его организм алкоголь воздействует. Но даже в таком случае есть риск переборщить. Поэтому лучше всего перед свиданием отказаться от спиртного. В противном случае есть вероятность уснуть, не дойдя до самого пикантного момента; а если до него дойдет, эрекция может подвести.

Если очень хочется употребить горячительного во время волнующего свидания, предложи девушке выпить по бокалу шампанского, но не более. Этот игристый напиток считается самым подходящим и возбуждающим. Однако его действие продолжается недолго, поэтому нужно правильно подобрать момент.

Сигареты

То, что курение наносит колоссальный вред всему организму – ни для кого не секрет. Однако курение также считается главным врагом мужского здоровья. Согласно статистическим данным, 90% мужчин, у которых проблемы с эрекцией, являются курильщиками; и это не совпадение. Табак провоцирует спазмы сосудов во всем теле, в том числе и в детородном органе. Если такое произойдет, то в нужный момент эрекция не наступит.

Поэтому перед свиданием лучше всего снять волнение другим способом. Если ты куришь, то сделай это после секса.

Кофе

Кофе влияет на организм так же, как и сигареты: сосуды начинают сужаться, мешая наступлению эрекции. Особенно взрывоопасное сочетание – кофе с сигаретами. Такой дуэт с хорошим сексом несовместим.

Тяжелая еда

Пища с большим количеством жиров и трансжиров дает организму много холестерина, который попадает и в сосуды. Из-за жирной еды появляются проблемы с метаболизмом, ишемические болезни, а также эректильная дисфункция. Поэтому такая пища не подкрепит перед свиданием, а испортит его.

Вместо жирной пищи лучше всего съесть свежие овощи и фрукты, перец чили, зелень, орехи, морепродукты, красную рыбу. В таких продуктах содержатся полезные витамины и микроэлементы, которые будут поддерживать сосуды в хорошем состоянии и способствовать сексуальному возбуждению.