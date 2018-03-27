вторник, 27 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок

Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Lars Hallstrom/PantherMedia / Lars Hallstrom

Специалисты пояснили, что, несмотря на целебные свойства чеснока, некоторым людям по состоянию здоровья и в определенных случаях он противопоказан. Это луковичное растение признано чрезвычайно полезным как в народной, так и в официальной медицине, но оно также может нанести организму вред.

Как выяснилось, чеснок нельзя употреблять в пищу тем, кто имеет проблемы с печенью или почками. Продукт содержит в себе токсичные элементы, и их количество довольно велико, поэтому может произойти обострение недуга и дальнейшее нарушение химических процессов в указанных внутренних органах, пишет Medikforum.

Чеснок противопоказан при диарее, поскольку он раздражает такой чувствительный орган, как кишечник, провоцируя большее его воспаление. Также продукт нежелательно употреблять при низком кровяном давлении и глазных болезнях.

В первом случае кровяное давление еще больше снизится, во втором – произойдёт раздражение и без того сверхчувствительных слизистых оболочек глаз.

Чеснок не рекомендуется пациентам, готовящимся к хирургическому вмешательству, так как из-за химических элементов происходит разжижение крови, что нежелательно во время проведения операции.

Беременным и кормящим грудью женщинам не стоит есть чеснок, так как невозможно предугадать его влияние на эмбрион и младенца.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ