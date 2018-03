Актер Данила Козловский не верит в официальное число погибших в Кемерово

Repost from @lazarevskayaalex Нет ничего страшнее, когда лгут те, кто должен защищать тебя. В том числе и от вранья. Вчера началась одна из самых лживых и грязных кампаний в истории России. Сегодня кемеровский морг сообщил об отсутствии мест и мешков для трупов, потому что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребёнка. 142 ребенка погибли в огне, и нет мужества и чести признать вину за их гибель. А у страны отняли право объявить национальный траур по своим детям. Где 142 отставки, которые добровольно и немедленно должны были лечь на главный стол? Где 142 признания в преступной халатности? Их нет и не будет никогда. Как и не будет никогда гарантий, что подобное халатное отношение и ложь не повторятся. Остается только молиться. #кемерово #kemerovo #prayforthem

