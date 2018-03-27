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  • Актер Данила Козловский не верит в официальное число погибших в Кемерово

Актер Данила Козловский не верит в официальное число погибших в Кемерово

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ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

По мнению известного российского актера Данилы Козловского, озвученное официально число жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово существенно занижено.

Козловский уверен, что обязанные защищать граждан лица постоянно обманывают народ. Артист назвал «самым лживым и грязным в истории страны» начавшийся процесс по делу и рассказал о нехватке мест в кемеровском морге, а также о недостаточном количестве мешков для останков погибших, передают сегодня TopNews.

«Сегодня кемеровский морг сообщил об отсутствии мест и мешков для трупов, потому что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребенка», – написал актер в Instagram, поинтересовавшись, где 142 заявления в отставку или 142 чистосердечных признания в преступном пренебрежении своими обязанностями.

В другой публикации актер признался, что теперь побоится ходить с ребенком в кино или в детскую комнату.

«Можете считать это паранойей, но я ни в один торговый центр с ребенком не зайду, пока не увижу запасной лестницы, вход к которой будет открыт! Почему все детские комнаты расположены на верхних этажах ТЦ?! То, что произошло в Кемерово, не дай Бог, но могло произойти в любом городе...», – написал актер.

Согласно официальным данным, при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 131 человек пострадал.

Repost from @lazarevskayaalex Нет ничего страшнее, когда лгут те, кто должен защищать тебя. В том числе и от вранья. Вчера началась одна из самых лживых и грязных кампаний в истории России. Сегодня кемеровский морг сообщил об отсутствии мест и мешков для трупов, потому что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребёнка. 142 ребенка погибли в огне, и нет мужества и чести признать вину за их гибель. А у страны отняли право объявить национальный траур по своим детям. Где 142 отставки, которые добровольно и немедленно должны были лечь на главный стол? Где 142 признания в преступной халатности? Их нет и не будет никогда. Как и не будет никогда гарантий, что подобное халатное отношение и ложь не повторятся. Остается только молиться. #кемерово #kemerovo #prayforthem

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