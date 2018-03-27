Актер Данила Козловский не верит в официальное число погибших в Кемерово

Козловский уверен, что обязанные защищать граждан лица постоянно обманывают народ. Артист назвал «самым лживым и грязным в истории страны» начавшийся процесс по делу и рассказал о нехватке мест в кемеровском морге, а также о недостаточном количестве мешков для останков погибших, передают сегодня TopNews.

«Сегодня кемеровский морг сообщил об отсутствии мест и мешков для трупов, потому что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребенка», – написал актер в Instagram, поинтересовавшись, где 142 заявления в отставку или 142 чистосердечных признания в преступном пренебрежении своими обязанностями.

В другой публикации актер признался, что теперь побоится ходить с ребенком в кино или в детскую комнату.

«Можете считать это паранойей, но я ни в один торговый центр с ребенком не зайду, пока не увижу запасной лестницы, вход к которой будет открыт! Почему все детские комнаты расположены на верхних этажах ТЦ?! То, что произошло в Кемерово, не дай Бог, но могло произойти в любом городе...», – написал актер.