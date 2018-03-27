Российского певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе

Артисту назначали наказание. На минувшей неделе Витас открыл стрельбу из стартового пистолета во дворе дома на Рублевском шоссе.
Ранее в Мособлсуде сообщали, что в отношении артиста завели административное дело по статье о мелком хулиганстве. Сегодня же известного певца Витаса взяли под стражу на семь суток из-за стрельбы вхолостую в подмосковной Барвихе. Соответствующее решение вынес Одинцовский городской суд, сообщает телеграм-канал Super.
В сообщении канала отмечается, что музыкальный исполнитель во время суда полностью признал свою вину. После оглашения приговора Витаса доставили в спецприeмник для содержания арестованных в административном порядке в Истре.
Напомним, в ночь на 22 марта Витас устроил стрельбу из охолощенного оружия недалеко от своего дома в подмосковной Барвихе. Музыкальный исполнитель 45 раз выстрелил в небо, тем самым напугав соседей и нарушив правила правопорядка в общественном месте. После случившегося певца оштрафовали на 500 рублей, однако позже дело было передано в суд.