Российского певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе

Ранее в Мособлсуде сообщали, что в отношении артиста завели административное дело по статье о мелком хулиганстве. Сегодня же известного певца Витаса взяли под стражу на семь суток из-за стрельбы вхолостую в подмосковной Барвихе. Соответствующее решение вынес Одинцовский городской суд, сообщает телеграм-канал Super.

ФОТО: Alexsey Nichukchin/RIA Novosti

В сообщении канала отмечается, что музыкальный исполнитель во время суда полностью признал свою вину. После оглашения приговора Витаса доставили в спецприeмник для содержания арестованных в административном порядке в Истре.