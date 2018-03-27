Фото: стало известно, на кого променял Селену Гомес Джастин Бибер

Джастин Бибер был снова замечен в компании с красивой блондинкой, и на этот раз СМИ удалось узнать, в чьих объятиях певец восстанавливается после недавнего расставания с Селеной Гомес. Ей оказалась модель Баскин Чемпион, которая обожает делиться откровенными фотографиями в "Инстаграме", сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

В этот раз пару сфотографировали после концерта Крейга Дэвида в Лос-Анджелесе, куда они пошли вместе с друзьями. Тем не менее девушке Бибер уделял особое внимание.

По словам очевидцев, большую часть времени он провёл именно с Баскин, которую во время одной из песен он романтично обнял. При этом сама модель танцевала только вокруг певца.

Вероятнее всего, Баскин познакомилась с Бибером через свою сестру, которая встречается с хорошим другом знаменитости Патриком Шварценеггером.

Новоиспечённая пара выглядела вполне счастливой, когда выходила с концерта, и это несмотря на то, что недавно певец пережил тяжёлый разрыв с Гомес. По информации источника, поводом к расставанию послужила мама певицы, которая была против их отношений.

Селена Гомес ФОТО: Dennis Van Tine/PA Wire/PA Images