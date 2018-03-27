Ксения Собчак резко высказалась о трагедии в Кемерово

На встречах в Сибири, да и по всей стране я постоянно повторяла: Губернаторам и мэрам всегда на вас наплевать потому, что от ваших голосов на самом деле ничего не зависит. Что объединяет Волоколамскую свалку, за закрытие которой я борюсь, и ужасную трагедию в Кемерово? То, что и Воробьев и Тулеев не могут и не умеют быть со своим народом. Казалось бы, ну вот почему не приехать, не обнадежить, не посочувствовать? Почему так сложно присоединиться? Потому, что «НАРОД» воспринимается этими начальниками как нечто отдельное. С чем надо коммуницировать только в огороженных пространствах с металлоискателями и охраной. «Народ» всегда отделен от них, и, значит, «беды народа» - тоже. Поэтому и меня они клеймят в пропагандистских программах Клейменова именно этим! Мол, какой ей Волоколамск, когда она на Рублевке живет? Им действительно тяжело представить, что можно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотеть лучшего другим! Что можно чувствовать сопричастность к стране и ее горестям, сопричастность к своему народу, несмотря на разницу дохода. Можно! И Нужно! И я не понимаю, как может у НИХ быть иначе?