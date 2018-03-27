Ксения Собчак резко высказалась о трагедии в Кемерово

Россию, да и весь мир, потрясла трагедия в Кемерово, где 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» возник пожар. Число жертв достигло 64, из них более 40 детей, еще 6 остаются под завалами.
Сегодня жители города вышли на стихийный митинг к зданию городской администрации и требуют тщательного расследования причин происшествия. И пока одни звезды выражали соболезнования семьям погибших, другие уже определились со своим вердиктом, пишет Soulpost.ru.
«Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям!!! Кемерово-Дети!!! Глубоко соболезную всем родным и близким», — написал в Instagram Николай Басков.
Еще резче высказалась недавно кандидат в президенты Ксения Собчак:
«Невозможно думать об этом спокойно. Дети, кричащие, падающие из окон, запертые в капкане огня, звонящие родителям, чтобы последний раз поговорить. Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников «на местах».
На встречах в Сибири, да и по всей стране я постоянно повторяла: Губернаторам и мэрам всегда на вас наплевать потому, что от ваших голосов на самом деле ничего не зависит. Что объединяет Волоколамскую свалку, за закрытие которой я борюсь, и ужасную трагедию в Кемерово? То, что и Воробьев и Тулеев не могут и не умеют быть со своим народом. Казалось бы, ну вот почему не приехать, не обнадежить, не посочувствовать? Почему так сложно присоединиться? Потому, что «НАРОД» воспринимается этими начальниками как нечто отдельное. С чем надо коммуницировать только в огороженных пространствах с металлоискателями и охраной. «Народ» всегда отделен от них, и, значит, «беды народа» - тоже. Поэтому и меня они клеймят в пропагандистских программах Клейменова именно этим! Мол, какой ей Волоколамск, когда она на Рублевке живет? Им действительно тяжело представить, что можно жить благополучно, хорошо зарабатывать, но искренне сопереживать и хотеть лучшего другим! Что можно чувствовать сопричастность к стране и ее горестям, сопричастность к своему народу, несмотря на разницу дохода. Можно! И Нужно! И я не понимаю, как может у НИХ быть иначе?
Оказывается, может! Ну и просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в 2 млн руб минимум при годовой зарплате 1,6 млн руб.
И это всё, что вы должны знать о нем и его "эффективной работе"».
Пресс-служба Путина сообщила, что он побывал на месте трагедии и сейчас разбирается с расследованием причин. На оперативном совещании выяснили, что в центре уже несколько дней не работала противопожарная сигнализация, и никто этим не занимался; охранник не включил систему оповещения, да и весь персонал просто разбежался, вместо того, чтобы эвакуировать посетителей.