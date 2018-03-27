Николай Басков обвинил в плагиате Оззи Осборна: смотрите сами!

Артист намерен встретиться и «разобраться по-мужски» с Осборном во время концерта в Москве, который состоится 1 июня.
Российский певец Николай Басков остался недоволен обложкой прощального тура британского рокера, заявив, что Оззи Осборн украл его идею. Об этом сообщает Super.
Полтора года назад во время гастрольного тура «Игра» Николай Басков колесил по городам с плакатом, на котором он снимает маску. Похожая афиша появилась и у Оззи Осборна, который приедет в Москву летом и даст свой последний концерт.
Басков в видеообращении заявил, что не собирается отсуживать деньги за плагиат, но поговорит с рокером один на один. Заодно певец намерен выяснить, каким образом художники нарисовали ему точно такую же афишу.
«Дорогой Оззи, я разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу "Игра". Без моего разрешения. Я создал обложку год назад, а вы воспользовались идеей моего промопостера. И приедете со своим шоу в Россию, где я — известный артист. Как король! Что происходит? Подумайте об этом, дорогой Оззи! Надеюсь, мы поговорим об этом в Москве. Увидимся! До встречи», — заявил Николай Басков.
Николай Басков @nikolaibaskov вызвал на разборку Оззи Осборна @ozzyosbourne Да, да, вы не ослышались. А все из-за плагиата его промо-постера шоу «Игра». Николай утверждает, что идея с маской была задумана им ещё год назад, а Оззи решил поехать в свой прощальный тур, использовав задумку Николая без разрешения. Официальное видеообращение к мировой рок-иконе и предложение встретиться 2 июня в день концерта Оззи в Москве Басков записал за кулисами того самого шоу "Игра", с аншлагом прошедшегоо вчера в столичном Crocus City Hall. Как вы думаете, что ответит Николаю Оззи? #ThinkAboutItOzzy