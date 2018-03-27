Николай Басков обвинил в плагиате Оззи Осборна: смотрите сами!

Российский певец Николай Басков остался недоволен обложкой прощального тура британского рокера, заявив, что Оззи Осборн украл его идею. Об этом сообщает Super.

Полтора года назад во время гастрольного тура «Игра» Николай Басков колесил по городам с плакатом, на котором он снимает маску. Похожая афиша появилась и у Оззи Осборна, который приедет в Москву летом и даст свой последний концерт.

Басков в видеообращении заявил, что не собирается отсуживать деньги за плагиат, но поговорит с рокером один на один. Заодно певец намерен выяснить, каким образом художники нарисовали ему точно такую же афишу.