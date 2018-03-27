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Женщина склонила 20 парней к покупке ей iPhone, продала их и купила дом

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iPhone 7.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU/REUTERS

Изобретательность женщин не знает границ. Одна китаянка приложила невероятные усилия, чтобы собрать средства для покупки собственного жилья.

Она убедила 20 парней, с которыми встречалась, купить 20 новых iPhone 7, которые она затем продала, чтобы внести залог на покупку дома, пишет Soulpost.ru.

Используя псевдоним Горд Цяоба, одна блоггерша представила в Сети подробное описание того, как ее коллега под псевдонимом Сяоли провернула данную аферу.

Горд Цяоба сказала, что была ошеломлена, когда Сяоли показала, что она продала 20 iPhone на завод по переработке мобильных телефонов за $23200, а затем использовала эти деньги для покупки дома.

Горд Цяоба также поведала, что Сяоли из небогатой семьи, поэтому ей пришлось думать нестандартно, чтобы собрать средства себе на дом.

«Ее родители стареют, и она оказалась под большим давлением, надеясь купить им дом, — писала она. – Но мне до сих пор не верится, что она могла использовать этот метод».

После этой истории многие пользователи в Сети выразили восхищение умной девушкой.

«Я даже не могу найти парня. А она нашла 20 парней в одно и то же время и даже заставила их купить ей iPhone 7. Хочу попросить ее обучить меня необходимым для этого навыкам», — написал один пользователь.

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