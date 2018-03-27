Чего только не пытаются продать жителям Эстонии в интернете: топ-5 поразительных находок

В интернете даже жители Эстонии могут приобрести забавные и уникальные вещи. В наших магазинах такое, как правило, и не встретишь. Давайте посмотрим и помечтаем!
1. Сумка ЖИВОТИК. Интересно, что такая сумка совсем не привлечет воришек. Настолько реалистично выполнена. На ваш выбор несколько вариантов начиная от цвета кожи и степени волосатости. Цена сумки около 5 евро.
2. Тапки Рыбы - насчет удобства сказать трудно, оригинально - это точно! Пляжный вариант, однако будьте готовы, что привлечете внимание отдыхающих. Цена около 20 евро.
3. Браслет АНТИСТРЕСС - Бывает такое, что нужно выпить Валерьянку, и, если день такой тяжелый, не будешь же бегать за ней всё время. Пусть валерьянка будет под рукой. Цена около 10 евро.
4. Карнавальные костюмы не только для людей! Для ваших любимцев шикарные наряды по цене от 5 -10 евро.
5. Кассетный чехол для вашего телефона! Ностальгия? Пусть радуется глаз такому чехлу. Стоимость от 3 евро и выше!