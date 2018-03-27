Чего только не пытаются продать жителям Эстонии в интернете: топ-5 поразительных находок

1. Сумка ЖИВОТИК. Интересно, что такая сумка совсем не привлечет воришек. Настолько реалистично выполнена. На ваш выбор несколько вариантов начиная от цвета кожи и степени волосатости. Цена сумки около 5 евро.

ФОТО: aliexpress

2. Тапки Рыбы - насчет удобства сказать трудно, оригинально - это точно! Пляжный вариант, однако будьте готовы, что привлечете внимание отдыхающих. Цена около 20 евро.

ФОТО: aliexpress

3. Браслет АНТИСТРЕСС - Бывает такое, что нужно выпить Валерьянку, и, если день такой тяжелый, не будешь же бегать за ней всё время. Пусть валерьянка будет под рукой. Цена около 10 евро.

ФОТО: aliexpress

4. Карнавальные костюмы не только для людей! Для ваших любимцев шикарные наряды по цене от 5 -10 евро.

ФОТО: aliexpress

5. Кассетный чехол для вашего телефона! Ностальгия? Пусть радуется глаз такому чехлу. Стоимость от 3 евро и выше!