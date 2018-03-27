вторник, 27 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Курьез
  • Чего только не пытаются продать жителям Эстонии в интернете: топ-5 поразительных находок

Чего только не пытаются продать жителям Эстонии в интернете: топ-5 поразительных находок ГАЛЕРЕЯ!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: aliexpress

В интернете даже жители Эстонии могут приобрести забавные и уникальные вещи. В наших магазинах такое, как правило, и не встретишь. Давайте посмотрим и помечтаем! 

1. Сумка ЖИВОТИК. Интересно, что такая сумка совсем не привлечет воришек. Настолько реалистично выполнена. На ваш выбор несколько вариантов начиная от цвета кожи и степени волосатости. Цена сумки около 5 евро. 

ФОТО: aliexpress

2. Тапки Рыбы - насчет удобства сказать трудно, оригинально - это точно! Пляжный вариант, однако будьте готовы, что привлечете внимание отдыхающих. Цена около 20 евро.

ФОТО: aliexpress

3. Браслет АНТИСТРЕСС - Бывает такое, что нужно выпить Валерьянку, и, если день такой тяжелый, не будешь же бегать за ней всё время. Пусть валерьянка будет под рукой. Цена около 10 евро.

ФОТО: aliexpress

4. Карнавальные костюмы не только для людей! Для ваших любимцев шикарные наряды по цене от 5 -10 евро.

ФОТО: aliexpress

5. Кассетный чехол для вашего телефона! Ностальгия? Пусть радуется глаз такому чехлу. Стоимость от 3 евро и выше!

ФОТО: aliexpress

Читать также

Актуально

НАВЕРХ