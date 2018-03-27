«Боритесь за жизнь людей!»: из-за трагедии в Кемерово у Максима Галкина сдали нервы

Максим Галкин опубликовал фотографию горящего в Кемерово торгово-развлекательного центра и написал в социальных сетях длинный пост, в котором выразил свою боль и возмущение.

«Переживаем всей семьей. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)», – высказал мнение Галкин.

Далее шоумен отметил халатность в этом вопросе. «Техническая оснащенность и подготовка сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей, да еще и детей, должна быть на первом месте, до вопросов заработка. Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности: планы эвакуации, запасные выходы, сигнализация, квалифицированная помощь персонала и т.д. Если происходят такие трагедии, значит на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если к этому не подойти системно, то «хромая лошадь» нашего русского авось пронесет будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни. В том числе жизни пожарных, ведь и они героически погибают на пожарах, которые не случились бы, если бы их коллега не брал взяток», – рассудил телеведущий.

Галкин призвал власти к активным действиям. «Все виды власти обязаны воспринимать эту гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как трагическую закономерность нашей сегодняшней действительности, потому что по поводу случайности можно только соболезновать, а с закономерностью можно бороться. Так боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно!» – выругался юморист.