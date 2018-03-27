Весь мир восхищается естественной красотой младшей дочери Антонио Бандераса Стеллы

Антонио Бандерас отправился на свою родину, в испанский город Малагу, чтобы отпраздновать католический праздник Семана Санта. Папарацци сделали снимки, на которых актер наблюдает с балкона отеля за шествием вместе со своей дочерью, рожденной в браке с актрисой Мелани Гриффит, Стеллой.

Поклонники Бандераса обратили внимание на то, как естественно выглядит юная красавица. Очевидно, что девушка никогда не прибегала к инъекционным процедурам.