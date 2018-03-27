вторник, 27 марта 2018 г.
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Весь мир восхищается естественной красотой младшей дочери Антонио Бандераса Стеллы

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На днях 57-летний Антонио Бандерас появился на публике со своей 21-летней дочерью Стеллой. 

Антонио Бандерас отправился на свою родину, в испанский город Малагу, чтобы отпраздновать католический праздник Семана Санта. Папарацци сделали снимки, на которых актер наблюдает с балкона отеля за шествием вместе со своей дочерью, рожденной в браке с актрисой Мелани Гриффит, Стеллой.

Поклонники Бандераса обратили внимание на то, как естественно выглядит юная красавица. Очевидно, что девушка никогда не прибегала к инъекционным процедурам.

Стелла даже пробовала пойти по стопам звездных родителей. В тпри года она снялась в фильме «Женщина без правил», режиссером которого стал ее отец. Однако девушка не собирается становится актрисой, а хочет быть сценаристкой, пишет Woman.

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