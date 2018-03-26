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  • Родители! Внимание, в Эстонию прилетает Карлсон!

Родители! Внимание, в Эстонию прилетает Карлсон! И вы можете выиграть билеты на спектакль!

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ФОТО: Промо

Московский детский театр «Триумф» представляет самый любимый музыкальный спектакль для всей семьи – «Малыш и Карлсон»! 

25.05 – Нарва, Концертный зал Geneva 

26.05 – Тарту, Концертный зал Vanemuise 

27.05 – Таллин, Концертный зал Nordea 

Родители, подарите праздник себе и своему ребёнку! 

«Спокойствие, только спокойствие!» на сцену приземляется «лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, у-у! Но симпатишное…». Вы, конечно, догадались, о ком идет речь. Любимые герои Малыш и Карлсон приглашают всех на свой новый музыкальный спектакль от Московского детского театра «Триумф», который состоится в Нарве, Тарту и Таллинне! 

Почти 60 лет назад в свет вышла легендарная книжка о Малыше и его «в меру упитанном», хвастливом, но очень обаятельном друге. И более 40 лет минуло с тех пор, как эти чудесные персонажи ожили, благодаря чудесным советским мультикам, и навсегда завоевали сердца маленьких зрителей. Тем первым «маленьким зрителям» сейчас уже за пятьдесят, но они все с тем же детским упоением и восторгом рассказывают о проделках Малыша и Карлсона… своим внукам! 

«Это добрая и очень музыкальная история по книге шведской писательницы Астрид Линдгрен, о приключениях Малыша и его друга, умеющего летать. Ребятишкам мюзикл поведает о важных прописных истинах, о дружбе, умении справляться с неприятностями и принимать важные решения самостоятельно. А взрослые зрители проникнутся светлой ностальгией по детству, в котором каждый из нас свято верил в правило, позабытое с возрастом: «…не в пирогах счастье!». 

Гениальные крылатые фразы, непосредственность характеров, невероятная харизма главных героев, мастерское общение актеров с маленькими зрителями, заводная музыка, самые яркие костюмы и декорации – всё это в самом добром мюзикле для всей семьи «Малыш и Карлсон»! 

«Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон!... Ну и ты заходи!» 

NB! Детям до 3-х лет вход бесплатный! 

Полезная информация о спектакле.

Билеты от 12 евро во всех кассах Piletilevi: в инфопунктах магазинов Selver, Prisma, Rimi или в интернете, не выходя из дома.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

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