Витаса привлекли за мелкое хулиганство и захотели посадить

Исполнителя Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, оштрафовали на 500 рублей за стрельбу на участке в Подмосковье. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС в понедельник, 26 марта, прокуратура отменила это решение полиции и пытается добиться ужесточения наказания.