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Витаса привлекли за мелкое хулиганство и захотели посадить

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Витас.

ФОТО: artmusic.ee

Исполнителя Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, оштрафовали на 500 рублей за стрельбу на участке в Подмосковье. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС в понедельник, 26 марта, прокуратура отменила это решение полиции и пытается добиться ужесточения наказания.

«Виталия Грачева привлекли за мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добивается ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

В ночь на 22 марта сообщалось, что Витас в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Певца забрали сотрудники полиции, которых вызвали соседи. Отмечалось, что Грачев поначалу оказал полицейским сопротивление, заперся дома и отказался открывать дверь. Музыкант рассказал, что стрелял по воронам из стартового пистолета (производит холостые выстрелы).

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