Кругом голова! Филипп Киркоров привез в Таллинн дрон и снял шикарное видео

Вчера Народный артист России Филипп Киркоров приехал в Таллинн с большим концертом. Днем певец и его команда успели сделать небольшую прогулку по нашей столице.
Филипп Киркоров знакомил со старым Таллином своих друзей и подопечных - группу DoReDos, которые представят Молдову на «Евровидении-2018».
С собой у творческой команды был дрон, который они запускали, чтобы снять на память яркие кадры из Эстонии.
Если вы хотите посмотреть, как Филипп Киркоров познакомился с популярным в Таллинне бакланом-попрошайкой, а также посмотреть видеоинтервью, вам СЮДА!
Мы с @doredos_official провели замечательный сегодня день в Таллине, полный эмоций и настроения в синем)))! Наш очередной LUCKY DAY Таллин, мы начинаем.... #myluckyday #doredos #доредос #eurovision2018 #филиппкиркоров #philippkirkorov @esckaz @wiwibloggs #moldova #молдова @newwave_official @eurovision #dreamteam @fokasevagelinos @oikotimes