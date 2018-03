Кругом голова! Филипп Киркоров привез в Таллинн дрон и снял шикарное видео

Мы с @doredos_official провели замечательный сегодня день в Таллине, полный эмоций и настроения в синем)))! Наш очередной LUCKY DAY Таллин, мы начинаем.... #myluckyday #doredos #доредос #eurovision2018 #филиппкиркоров #philippkirkorov @esckaz @wiwibloggs #moldova #молдова @newwave_official @eurovision #dreamteam @fokasevagelinos @oikotimes

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Mar 25, 2018 at 11:23am PDT