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  • Кругом голова! Филипп Киркоров привез в Таллинн дрон и снял шикарное видео

Кругом голова! Филипп Киркоров привез в Таллинн дрон и снял шикарное видео Найдете себя в кадре?

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ФОТО: Konstantin Sednev

Вчера Народный артист России Филипп Киркоров приехал в Таллинн с большим концертом. Днем певец и его команда успели сделать небольшую прогулку по нашей столице.

Филипп Киркоров знакомил со старым Таллином своих друзей и подопечных - группу DoReDos, которые представят Молдову на «Евровидении-2018».

С собой у творческой команды был дрон, который они запускали, чтобы снять на память яркие кадры из Эстонии.

Если вы хотите посмотреть, как Филипп Киркоров познакомился с популярным в Таллинне бакланом-попрошайкой, а также посмотреть видеоинтервью, вам СЮДА!

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