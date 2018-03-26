понедельник, 26 марта 2018 г.
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Самая яркая молодая рок-группа из России едет в Эстонию! Розыгрыш билетов!

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ФОТО: Pressfoto

Уже в эту пятницу, 30 марта, в рок-клубе Tapper, выступит молодая и популярная среди молодежи группа из Москвы — ПАСОШ.

За два с небольшим года группа «Пасош» проделала впечатляющий путь от подвалов на несколько десятков человек до солдаутов на крупных площадках и хедлайнерских слотов на фестивалях, от тотального игнорирования со стороны медиа до присвоенного «Медузой» статуса «самой яркой молодой рок-группы России» — и, кажется, не собирается на этом останавливаться: впереди тур «Больше денег», ставящий перед собой задачу по расширению их концертной географии — 26 городов, из которых в 16-ти выступление «Пасош» состоится впервые. 

ВНИМАНИЕ! Мы разыгрываем билеты! Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке в Facebook.

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