Самая яркая молодая рок-группа из России едет в Эстонию!

За два с небольшим года группа «Пасош» проделала впечатляющий путь от подвалов на несколько десятков человек до солдаутов на крупных площадках и хедлайнерских слотов на фестивалях, от тотального игнорирования со стороны медиа до присвоенного «Медузой» статуса «самой яркой молодой рок-группы России» — и, кажется, не собирается на этом останавливаться: впереди тур «Больше денег», ставящий перед собой задачу по расширению их концертной географии — 26 городов, из которых в 16-ти выступление «Пасош» состоится впервые.