Вечер наступает! Пять истинно мужских коктейлей, которые стыдно не уметь делать!

Сегодня в нашей алкогольной программе — матерая классика, которую надо знать в лицо, и которая выручит тебя в любой ситуации в любом коллективе — что в мужском, что в женском.
Коктейль «Олд фешен»
Международная ассоциация барменов считает его своим официальным аперитивом. Для напитка потребуется практически любая разновидность виски — будь то бурбон или скотч, пишет Menscult со ссылкой на MAXIM.
Неси из погреба всё, не жадничай. Существует бокал, что так и зовется «Олд фешен», и он заточен под нехитрый ритуал создания этого коктейля (или наоборот, коктейль под него).
На дно бокала помещается кусок сахара. Добавляется 2-3 капли биттера и почти столько же содовой. После чего требуется все растолочь мадлером или тем, что нашлось под рукой.
Не забудь доложить льда, и следом запустить в стакан виски. Украшать традиционной вишенкой или апельсиновой долькой. Если все сделал верно, получится сочно, как на картинке.
Коктейль «Манхэттен»
Требуется вермут и ржаной виски. Можно бурбон (это, если ты не забыл, кукурузный виски). Изготовление несложное, главное соблюдать дозировку.
Если виски ржаной, то его берется 60 мл. Примешиваются 30 мл красного сладкого вермута и пара капель биттера (обычно «Ангостура»).
Если в деле участвует бурбон, то его требуется 75 мл. А вермута — 25. Биттер — столько же, пара капель. Украшается вишенкой и цедрой. Пьется с американским выражением лица, так что репетируй перед зеркалом или же отражением в бутылке.
Коктейль «Том Коллинз»
Никакого человека с именем Том Коллинз не было, не забивай себе этим голову. Названия коктейлей вообще зачастую имеют отдаленное отношение к реальности и здравому смыслу.
Такое ощущение, будто их придумывают нетрезвые люди! Для классического старого мужского коктейля Том Коллинз тебе нужен джин. 50 мл джина в шейкере мешаешь с лимонным соком (25 мл) и сахарным сиропом (15 мл).
Неплохо обзавестить специальным барным бокалом, который носит название «Коллинз». Его легко узнать, он узкий и высокий. В «Коллинз» укладываешь много льда (порядка двух третей), переливаешь туда смесь из шейкера.
Добавляешь содовую. Украшать лимонной долькой. И если взгляд еще четкий и ум трезвый — переходить к нашему четвертому коктейлю.
Коктейль «Сайдкар»
Бокал потребуется более деликатный, коктейльный. Сперва придется прочертить на нем сахарную окантовку. (Для этого переверни бокал, окуни его в лимонный или лаймовый сок, а затем в сахар или лучше — в сахарную пудру.)
Тем временем в в шейкере намешать 50 мл коньяка и 20 мл апельсинового ликера. Выжать изрядно немного (примерно четверть) лимона. Добавлять кубики льда и взбивать.
Тебе понадобится стрейнер или сито, чтобы через них залить коктейль в бокал безо всякой крупной взвеси и частиц. Украсить можно тем же лимоном.
Коктейль «Мартини»
В шейкер или бокал заливаются 3 части джина и 1 часть белого вермута. Собственно, и все. Остается только доукрасить рукотворный шедевр оливкой и доложить кусочек лимонной цедры.
В реальности ты можешь менять пропорции джина и вермута как душе угодно — люди с богатой фантазией или богатым прошлым способны вовсе обходиться без вермута, одним джином!