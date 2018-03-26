Вечер наступает! Пять истинно мужских коктейлей, которые стыдно не уметь делать!

Коктейль «Олд фешен»

Международная ассоциация барменов считает его своим официальным аперитивом. Для напитка потребуется практически любая разновидность виски — будь то бурбон или скотч, пишет Menscult со ссылкой на MAXIM.

Неси из погреба всё, не жадничай. Существует бокал, что так и зовется «Олд фешен», и он заточен под нехитрый ритуал создания этого коктейля (или наоборот, коктейль под него).

На дно бокала помещается кусок сахара. Добавляется 2-3 капли биттера и почти столько же содовой. После чего требуется все растолочь мадлером или тем, что нашлось под рукой.

Не забудь доложить льда, и следом запустить в стакан виски. Украшать традиционной вишенкой или апельсиновой долькой. Если все сделал верно, получится сочно, как на картинке.

Коктейль «Манхэттен»

ФОТО: Ulrich Schade/PantherMedia / Ulrich Schade

Требуется вермут и ржаной виски. Можно бурбон (это, если ты не забыл, кукурузный виски). Изготовление несложное, главное соблюдать дозировку.

Если виски ржаной, то его берется 60 мл. Примешиваются 30 мл красного сладкого вермута и пара капель биттера (обычно «Ангостура»).

Если в деле участвует бурбон, то его требуется 75 мл. А вермута — 25. Биттер — столько же, пара капель. Украшается вишенкой и цедрой. Пьется с американским выражением лица, так что репетируй перед зеркалом или же отражением в бутылке.

Коктейль «Том Коллинз»

ФОТО: Ivan Mateev/PantherMedia / Ivan Mateev

Никакого человека с именем Том Коллинз не было, не забивай себе этим голову. Названия коктейлей вообще зачастую имеют отдаленное отношение к реальности и здравому смыслу.

Такое ощущение, будто их придумывают нетрезвые люди! Для классического старого мужского коктейля Том Коллинз тебе нужен джин. 50 мл джина в шейкере мешаешь с лимонным соком (25 мл) и сахарным сиропом (15 мл).

Неплохо обзавестить специальным барным бокалом, который носит название «Коллинз». Его легко узнать, он узкий и высокий. В «Коллинз» укладываешь много льда (порядка двух третей), переливаешь туда смесь из шейкера.

Добавляешь содовую. Украшать лимонной долькой. И если взгляд еще четкий и ум трезвый — переходить к нашему четвертому коктейлю.

Коктейль «Сайдкар»

ФОТО: Gabe Palmer/PantherMedia / Gabe Palmer

Бокал потребуется более деликатный, коктейльный. Сперва придется прочертить на нем сахарную окантовку. (Для этого переверни бокал, окуни его в лимонный или лаймовый сок, а затем в сахар или лучше — в сахарную пудру.)

Тем временем в в шейкере намешать 50 мл коньяка и 20 мл апельсинового ликера. Выжать изрядно немного (примерно четверть) лимона. Добавлять кубики льда и взбивать.

Тебе понадобится стрейнер или сито, чтобы через них залить коктейль в бокал безо всякой крупной взвеси и частиц. Украсить можно тем же лимоном.

Коктейль «Мартини»

ФОТО: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

В шейкер или бокал заливаются 3 части джина и 1 часть белого вермута. Собственно, и все. Остается только доукрасить рукотворный шедевр оливкой и доложить кусочек лимонной цедры.