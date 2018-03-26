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Бывший муж о раке Веры Глаголевой: ей было очень больно

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Вера Глаголева

ФОТО: Scanpix

Родион Нахапетов стал очередным звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Режиссер рассказал о смертельной болезни его экс-супруги Веры Глаголевой.

Родион Нахапетов и Вера Глаголева познакомились во время съемок в картине «На край света». «Сначала она мне нравилась как актриса, но постепенно мне начал нравится ее характер. Я увлекся», – признался Нахапетов. В 1974 году влюбленные поженились, Глаголева подарила ему двоих дочерей – Анну и Марию, пишут Dni.

Однажды Родион Нахапетов отправился в Америку с одним из своих фильмов – первой картиной, в которой он не снял Веру Глаголеву. Во время поездки он повстречал Наташу Шляпникофф. «Она как-то сразу мне понравилась, я не сразу влюбился, но что-то в ней было», – рассказал режиссер. По словам Нахапетова, по его возвращении Глаголева поняла, что супруг уже не испытывает к ней прежних чувств. Разрыв родителей стал для дочерей актрисы и режиссера большим ударом – они тяжело переживали их развод, но со временем смогли простить отца.

«У меня было подозрение, что она больна серьезно по каким-то косвенным причинам. Предчувствие было у меня, что у нее серьезная ситуация. Я узнал о болезни перед самой ее смертью. С ней ушла часть моей жизни. Я не думал, что ученик уйдет раньше учителя – мне кажется это несправедливым. Тяжело это для детей, для нас. Я не стал уже вдаваться в подробности болезни, не буду же я детей расспрашивать после всего. Маша была с ней до последнего момента. Она говорила только, что маме было очень больно и что она устала», – рассказал Родион Нахапетов.

Зашла речь и о болезни Веры Глаголевой. О страшном недуге актрисы знал ограниченный круг – только самые близкие. Даже Родиону Нахапетову стало известно о раке бывшей супруги слишком поздно. Хотя, по его признанию, его преследовали некие подозрения.

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