Порнозвезда рассказала о сексуальных предпочтениях Трампа

Бывшая порнозвезда Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, в продолжение скандала вокруг президента США Дональда Трампа сообщила о его сексуальных желаниях, пишет Ridus.ru.

По словам звезды фильмов для взрослых, Трамп очень любил говорить о себе и однажды показал ей копию делового журнала Fortune со своей фотографией на обложке.

«Я сказала: „Кто-то должен взять этот журнал и отшлепать тебя“. Я никогда не забуду его взгляд. Не думаю, чтобы кто-нибудь говорил с ним так, особенно молодая женщина вроде меня», — вспоминает Стефани.

В эфире CBS порнозвезда рассказала, что Трамп приспустил штаны и она пару раз его шлепнула. Также Дэниэлс рассказала, что поинтересовалась у Трампа о его супруге Мелании и недавно родившемся сыне Барроне.

Не беспокойся об этом. У нас даже нет… у нас отдельные комнаты,цитирует порнозвезда ответ миллиардера.

Телеведущий спросил Дэниэлс, хотела ли она заниматься сексом с Трампом, которому тогда было 60 лет.

«Нет, но я не отказала ему. Я не жертва, нет. Это было по согласию», — ответила женщина.

Ранее порнозвезда рассказала, что секс с Дональдом Трампом был скучным, а весь процесс происходил «как по учебнику, в одной позе».

Женщина прошла тест на полиграфе, который подтвердил, что в 2006 году у нее была интимная связь с будущим президентом. При этом Трамп не использовал презерватив.

Сообщалось, что женщина подписала договор о неразглашении этой связи и получила 130 тысяч долларов.

Однако звезда эротического жанра 20 раз нарушила свое обещание, и за это ей, возможно, придется заплатить 20 миллионов долларов. Недавно адвокат Трампа Майкл Коэн подал на порноактрису в суд, обвиняя ее в нарушении договора.

После того как словоохотливая актриса впервые рассказала о своем знаменитом половом партнере, ей стали поступать угрозы. По словам Дэниэлс, на автостоянке в Лас-Вегасе в 2011 году к ней подошли неизвестные и пригрозили расправой.