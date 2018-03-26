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  • «Теща - огонь!»: поклонники Николая Баскова оценили маму Лопыревой

«Теща - огонь!»: поклонники Николая Баскова оценили маму Лопыревой

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Николай Басков.

ФОТО: Iliya Pitalev/RIA Novosti

Звездные сваты сделали совместное фото за кулисами на концерте в «Крокусе».

Накануне, 22 марта, в Москве в «Крокусе» прошел концерт Николая Баскова, фотографиями и видео с которого пестрит весь Интернет. Одним из снимков поделился и сам певец - на нем он вместе с невестой позирует фотографам на фоне множества цветов.

Примечательно, что со стороны тенора - стоят его родители, а с ее - мама Ирина Лопырева. Поклонники тут же подметили, что снимок очень похож на свадебную фотографию. Выяснилось, что он был сделан сразу после концерта, на котором побывала родительница невесты. Поклонники оценили маму Виктории: «Тёща - огонь!»

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