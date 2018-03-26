Официальное заявление Кенсингтонского дворца порадовало фанатов Кейт Миддлтон

За новостями о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл мы совсем забыли, что в ближайшее время королевскую семью ожидает не менее важное событие. Уже в апреле герцоги Кембриджские станут многодетными родителями.
В 2018 году Кейт Миддлтон успела посетить более 40 официальных мероприятий. Недавно она вместе с супругом отправилась в спорткомплекс Коппер-бокс в лондонском Олимпийском парке, где встретилась с опекунами и подопечными благотворительной организации SportsAid, пишет Ofigenno.com.
Герцогиня выбрала элегантный практичный наряд, который дополнила клатчем и туфлями на каблуках.
Даже на последних месяцах беременности можно выглядеть стильно!
Супруги встретились с атлетами, которые примут участие в Играх Содружества.
Также Уильям и Кейт приняли участие в викторине, посвященной теме Содружества наций.
А затем стали зрителями матча по баскетболу на инвалидных колясках.
Принц Уильям не смог отказаться от предложения спортсменов с инвалидностью попробовать сыграть в коляске.
После мероприятия они отправились на обед, к приготовлению которого присоединилась сама Кейт.
Герцогиня призналась, что она частенько готовит семейный ужин, а помогают ей в этом детишки.
«Им нравится делать тесто для пиццы, потому что они очень любят пачкать руки».
Кенсингтонский дворец заявил, что это последний выход Кейт перед родами: «Новое обязательство герцога и герцогини Кембриджских, назначенное на сегодня, станет для Ее Королевского Высочества последним перед декретом. Остальное время она проведет со своими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой».
Несмотря на плохое самочувствие в последние месяцы, Кейт Миддлтон решила не отлынивать от своих обязанностей. Но теперь врачи настоятельно рекомендовали ей во избежание проблем немного отдохнуть перед родами.