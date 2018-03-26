понедельник, 26 марта 2018 г.
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Официальное заявление Кенсингтонского дворца порадовало фанатов Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA/Scanpix

За новостями о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл мы совсем забыли, что в ближайшее время королевскую семью ожидает не менее важное событие. Уже в апреле герцоги Кембриджские станут многодетными родителями.

В 2018 году Кейт Миддлтон успела посетить более 40 официальных мероприятий. Недавно она вместе с супругом отправилась в спорткомплекс Коппер-бокс в лондонском Олимпийском парке, где встретилась с опекунами и подопечными благотворительной организации SportsAid, пишет Ofigenno.com.

Герцогиня выбрала элегантный практичный наряд, который дополнила клатчем и туфлями на каблуках.

Даже на последних месяцах беременности можно выглядеть стильно!

Супруги встретились с атлетами, которые примут участие в Играх Содружества.

Также Уильям и Кейт приняли участие в викторине, посвященной теме Содружества наций.

А затем стали зрителями матча по баскетболу на инвалидных колясках.

ФОТО: Chris Jackson/PA Wire/PA Images

Принц Уильям не смог отказаться от предложения спортсменов с инвалидностью попробовать сыграть в коляске.

После мероприятия они отправились на обед, к приготовлению которого присоединилась сама Кейт.

Герцогиня призналась, что она частенько готовит семейный ужин, а помогают ей в этом детишки.

«Им нравится делать тесто для пиццы, потому что они очень любят пачкать руки».

Кенсингтонский дворец заявил, что это последний выход Кейт перед родами: «Новое обязательство герцога и герцогини Кембриджских, назначенное на сегодня, станет для Ее Королевского Высочества последним перед декретом. Остальное время она проведет со своими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой».

Несмотря на плохое самочувствие в последние месяцы, Кейт Миддлтон решила не отлынивать от своих обязанностей. Но теперь врачи настоятельно рекомендовали ей во избежание проблем немного отдохнуть перед родами.

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