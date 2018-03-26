понедельник, 26 марта 2018 г.
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  • Ой! Из-за прозрачного платья все смогли рассмотреть сногсшибательную грудь голливудской актрисы

Ой! Из-за прозрачного платья все смогли рассмотреть сногсшибательную грудь голливудской актрисы

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ФОТО: MEGA/MEGA

Мир знает немало примеров, когда чересчур откровенное платье становилось причиной если не модного провала, то всеобщего возмущения точно. Ким Кардашян, Рианна, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк – звезды первой величины в разное время не стеснялись выставлять свои прелести на всеобщее обозрение. И не всегда это заканчивалось овациями фэшн-критиков, пишет Wday.

Однако даже «голое» платье может выглядеть действительно роскошно и элегантно. Наряд, выбранный актрисой Александрой Даддарио для вечеринки в Лос-Анджелесе, – явное тому подтверждение.

ФОТО: gotpap/Bauergriffin.com/gotpap/Bauergriffin.com/MEGA

Звезда сериала «Настоящий детектив» и фильма «Перси Джексон и Море чудовищ» выбрала для своего выхода в свет абсолютно прозрачное черное платье с открытыми плечами и отделкой кружевом из коллекции Christian Dior.

ФОТО: MEGA/MEGA

В отличие от своих менее осмотрительных коллег по шоу-бизнесу Александра сделала все, чтобы не выглядеть в дизайнерском туалете слишком вызывающе. Ее образ даже можно назвать романтичным.

ФОТО: MEGA/MEGA

Все дело в том, что под прозрачный лиф звезда наклеила специальные накладки, полностью совпадающие с оттенком кожи. И результат превзошел все ожидания: «голое» платье открыло ровно столько тела, сколько нужно для идеального сексуального образа.

ФОТО: gotpap/Bauergriffin.com/gotpap/Bauergriffin.com/MEGA

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