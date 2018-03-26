Ой! Из-за прозрачного платья все смогли рассмотреть сногсшибательную грудь голливудской актрисы

Однако даже «голое» платье может выглядеть действительно роскошно и элегантно. Наряд, выбранный актрисой Александрой Даддарио для вечеринки в Лос-Анджелесе, – явное тому подтверждение.

ФОТО: gotpap/Bauergriffin.com/gotpap/Bauergriffin.com/MEGA

Звезда сериала «Настоящий детектив» и фильма «Перси Джексон и Море чудовищ» выбрала для своего выхода в свет абсолютно прозрачное черное платье с открытыми плечами и отделкой кружевом из коллекции Christian Dior.

ФОТО: MEGA/MEGA

В отличие от своих менее осмотрительных коллег по шоу-бизнесу Александра сделала все, чтобы не выглядеть в дизайнерском туалете слишком вызывающе. Ее образ даже можно назвать романтичным.

ФОТО: MEGA/MEGA

Все дело в том, что под прозрачный лиф звезда наклеила специальные накладки, полностью совпадающие с оттенком кожи. И результат превзошел все ожидания: «голое» платье открыло ровно столько тела, сколько нужно для идеального сексуального образа.