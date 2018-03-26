понедельник, 26 марта 2018 г.
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  • У Эстонии неожиданный конкурент: букмекеры сделали новые ставки на победителя «Евровидения-2018»

У Эстонии неожиданный конкурент: букмекеры сделали новые ставки на победителя «Евровидения-2018» Смотрите видео!

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ФОТО: Madis Sinivee

Европейские букмекеры сделали новый прогноз относительно победителя «Евровидения-2018». Эксперты считают, что победу может одержать певица Натта Барзилай из Израиля.

Netta Barzilai выступит на музыкальном конкурсе с англоязычной песней Toy. К слову, в сети также в восторге от Натты: в комментариях на YouTube ее даже называют «сумасшедшей версией Адель».

На второй позиции расположилась представительница Эстонии — певица Элина Нечаева. Ранее именно ей букмекеры прогнозировали победу на конкурсе.

На третьем месте — чешский исполнитель Миколас Йозеф. 

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