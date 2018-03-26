У Эстонии неожиданный конкурент: букмекеры сделали новые ставки на победителя «Евровидения-2018» Смотрите видео!
26 марта 2018 г., 13:48
Европейские букмекеры сделали новый прогноз относительно победителя «Евровидения-2018». Эксперты считают, что победу может одержать певица Натта Барзилай из Израиля.
Netta Barzilai выступит на музыкальном конкурсе с англоязычной песней Toy. К слову, в сети также в восторге от Натты: в комментариях на YouTube ее даже называют «сумасшедшей версией Адель».
На третьем месте — чешский исполнитель Миколас Йозеф.