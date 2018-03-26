Валерия, Баста, Бузова и другие звезды выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

«Ну как же так? Кемерово. Отчаяние просто...» — написал музыкант Дмитрий Маликов в социальных сетях.

Рэпер Баста призвал всех неравнодушных сдать кровь.

ФОТО: Instagram

Александр Розенбайм обратился к своим подписчикам в Instagram с видеообращением.

Только что узнал.Ужас... #Кемерово #зимняявишня A post shared by Alexander Rozenbaum (@rozenbaum.ru) on Mar 25, 2018 at 1:53pm PDT

«Это катастрофа, это такая трагедия великая, — сказал он. — Пожарных хочу поддержать, всех людей, которые принимают участие в спасении и лечении людей. Давайте, родные, держитесь там. Мы все с вами».

«Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово — дети! Глубоко соболезную всем родным и близким», — написал в социальных сетях Николай Басков.

Певица Валерия опубликовала фотографию с места трагедии и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

"Как больно... Нет слов. Вся страна скорбит сейчас вместе с #Кемерово", — написала Ольга Бузова на своей странице в Instagram.

"Я знаю, что слова не в силах помочь, но моё сердце с вами. Это больно. Держитесь. Жизнь так быстро меняет свои планы. Давайте ценить тех, кто любит, и каждую минуту дорожить. Мои соболезнования. Мы с вами", -- пишет в социальных сетях певица Анна Седокова.

"Я не знаю, что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что? Почему? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших... RIP", - написала в социальных сетях певица Алсу.

"Боже! Какая ужасная трагедия! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек! Ужасно! — написал он в Instagram певец Сергей Лазарев. — Господи! Мои соболезнования семьям погибших..."