Валерия, Баста, Бузова и другие звезды выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Российские знаменитости выразили соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека.
«Ну как же так? Кемерово. Отчаяние просто...» — написал музыкант Дмитрий Маликов в социальных сетях.
Рэпер Баста призвал всех неравнодушных сдать кровь.
Александр Розенбайм обратился к своим подписчикам в Instagram с видеообращением.
«Это катастрофа, это такая трагедия великая, — сказал он. — Пожарных хочу поддержать, всех людей, которые принимают участие в спасении и лечении людей. Давайте, родные, держитесь там. Мы все с вами».
«Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово — дети! Глубоко соболезную всем родным и близким», — написал в социальных сетях Николай Басков.
Певица Валерия опубликовала фотографию с места трагедии и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
Страшная новость. Столько ни в чем не повинных людей погибло, и все это из-за халатности, безответственности, жажды наживы чиновников и дельцов. Сколько горя поселилось сегодня в домах людей, внезапно лишившихся своих детей - представить жутко. Виновные должны понести заслуженное наказание, чтобы такие трагедии никогда больше не повторялись. Светлая память погибшим, самые искренние соболезнования их родным и близким!🕯️🕯️ А раненым - скорейшего выздоровления! 🕯️🕯️🕯️#Кемерово #250318
"Как больно... Нет слов. Вся страна скорбит сейчас вместе с #Кемерово", — написала Ольга Бузова на своей странице в Instagram.
"Я знаю, что слова не в силах помочь, но моё сердце с вами. Это больно. Держитесь. Жизнь так быстро меняет свои планы. Давайте ценить тех, кто любит, и каждую минуту дорожить. Мои соболезнования. Мы с вами", -- пишет в социальных сетях певица Анна Седокова.
"Я не знаю, что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что? Почему? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших... RIP", - написала в социальных сетях певица Алсу.
"Боже! Какая ужасная трагедия! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек! Ужасно! — написал он в Instagram певец Сергей Лазарев. — Господи! Мои соболезнования семьям погибших..."
Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили актрисы Алена Хмельницкая и Юлия Куварзина, певицы Натали и Юлия Началова и многие-многие другие.