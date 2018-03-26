понедельник, 26 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Валерия, Баста, Бузова и другие звезды выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Валерия, Баста, Бузова и другие звезды выразили соболезнования в связи с пожаром в Кемерово Фото и видео: «от боли перехватывает дыхание»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Danil Aikin/Danil Aikin/TASS

Российские знаменитости выразили соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня». По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. 

«Ну как же так? Кемерово. Отчаяние просто...» — написал музыкант Дмитрий Маликов в социальных сетях.

Рэпер Баста призвал всех неравнодушных сдать кровь.

ФОТО: Instagram

Александр Розенбайм обратился к своим подписчикам в Instagram с видеообращением.

«Это катастрофа, это такая трагедия великая, — сказал он. — Пожарных хочу поддержать, всех людей, которые принимают участие в спасении и лечении людей. Давайте, родные, держитесь там. Мы все с вами».

«Полная безответственность, пофигизм и безалаберность приводят к таким ужасным трагедиям! Кемерово — дети! Глубоко соболезную всем родным и близким», — написал в социальных сетях Николай Басков.

Певица Валерия опубликовала фотографию с места трагедии и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

 

Страшная новость. Столько ни в чем не повинных людей погибло, и все это из-за халатности, безответственности, жажды наживы чиновников и дельцов. Сколько горя поселилось сегодня в домах людей, внезапно лишившихся своих детей - представить жутко. Виновные должны понести заслуженное наказание, чтобы такие трагедии никогда больше не повторялись. Светлая память погибшим, самые искренние соболезнования их родным и близким!🕯️🕯️ А раненым - скорейшего выздоровления! 🕯️🕯️🕯️#Кемерово #250318

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on

"Как больно... Нет слов. Вся страна скорбит сейчас вместе с #Кемерово", — написала Ольга Бузова на своей странице в Instagram.

"Я знаю, что слова не в силах помочь, но моё сердце с вами. Это больно. Держитесь. Жизнь так быстро меняет свои планы. Давайте ценить тех, кто любит, и каждую минуту дорожить. Мои соболезнования. Мы с вами", -- пишет в социальных сетях певица Анна Седокова.

"Я не знаю, что сказать. От боли перехватывает дыхание. За что? Почему? Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших... RIP", - написала в социальных сетях певица Алсу.

"Боже! Какая ужасная трагедия! Столько людей погибло в пожаре в ТЦ! Сколько детишек! Ужасно! — написал он в Instagram певец Сергей Лазарев. — Господи! Мои соболезнования семьям погибших..."

Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили актрисы Алена Хмельницкая и Юлия Куварзина, певицы Натали и Юлия Началова и многие-многие другие.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ