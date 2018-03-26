Убойное видео: мускулистые парни из Копли стали королями Майами-Бич

Это приключение в солнечный Майами останется в памяти на всю жизнь! Два предпринимателя из Таллинна отправились в отпуск в Майами, но предпринимательский дух не позволил им так просто провести это время на South Beach, радуясь океану и теплому солнцу. Ребята из Таллинна, родом из Копли: Максим Николаев и Руслан Гогин затеяли там нечто невероятное.
Ну что, пристегнулись и летим на солнечный пляж Майами-Бич! Данное видео отображает небольшую часть путешествия. Спортсменам из Эстонии удалось объединить местных представителей различных спортивных направлений на самом популярном пляже Майами, ещё его называют: south beach, miami beach, muscle beach.
Среди спортсменов были представители фитнеса, воркаута, акробатики на пилоне, гимнастики и йоги. Помимо трюков данное видео содержит скрытый смысл и сюжет. Суть заключается в том, что дети с раннего возраста берут пример со взрослых и на наших плечах лежит большая ответственность!
Вместе с вами мы должны способствовать благоприятному развитию подрастающего поколения!
Ну что, пристегнулись и летим на солнечный пляж Майами-Бич!
«Мы от души благодарим всех, кто принимал участие в этом проекте!» - сказал Максим Николаев.