Убойное видео: мускулистые парни из Копли стали королями Майами-Бич

Это приключение в солнечный Майами останется в памяти на всю жизнь! Два предпринимателя из Таллинна отправились в отпуск в Майами, но предпринимательский дух не позволил им так просто провести это время на South Beach, радуясь океану и теплому солнцу. Ребята из Таллинна, родом из Копли: Максим Николаев и Руслан Гогин затеяли там нечто невероятное.