Победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши едет в Таллинн

Уже в следующем месяце победитель российской «Битвы экстрасенсов-2016» Свами Даши презентует в Таллинне книгу «Перерождение». Презентация пройдет 27 апреля в книжном магазине Apollo торгового центра Solaris. Встреча с известным экстрасенсом продлится целых три часа.