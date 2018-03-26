Победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши едет в Таллинн Смотрите видеообращение!
26 марта 2018 г., 12:30
Скоро у жителей Таллинна появится возможность пообщаться с известным российским экстрасенсом.
Уже в следующем месяце победитель российской «Битвы экстрасенсов-2016» Свами Даши презентует в Таллинне книгу «Перерождение». Презентация пройдет 27 апреля в книжном магазине Apollo торгового центра Solaris. Встреча с известным экстрасенсом продлится целых три часа.
Более подробную информацию найдете ЗДЕСЬ!