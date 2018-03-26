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  • Победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши едет в Таллинн

Победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши едет в Таллинн Смотрите видеообращение!

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ФОТО: Кадр из видео

Скоро у жителей Таллинна появится возможность пообщаться с известным российским экстрасенсом.

Уже в следующем месяце победитель российской «Битвы экстрасенсов-2016» Свами Даши презентует в Таллинне книгу «Перерождение». Презентация пройдет 27 апреля в книжном магазине Apollo торгового центра Solaris. Встреча с известным экстрасенсом продлится целых три часа.

Более подробную информацию найдете ЗДЕСЬ!

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