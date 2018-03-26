Ясновидящий предрекал страшную трагедию в Кемерово

Когда в 2012 году в Кузбасс приезжал знаменитый иранский прорицатель Мохсен Норузи, в числе прочего он сделал важное заявление. Мол, город ждет большая беда. По крайней мере, так судачат местные жители, которые были на семинарах по духовным практикам Нарузи.

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Из уст в уста передаются слова колдуна о том, что Кемерово ждет масштабное ЧП с торговым центром. Мохсен, по словам тех, кто с ним общался, сказал, что будет праздник, который окончится трагедией и о городе услышит весь мир. "Соберется огромное количество людей и здание рухнет", – якобы заверил Норузи.

Об этих словах вспомнили теперь, когда в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" погибло множество людей. Все исполнилось в точности, как предрек прорицатель: был выходной день, детей из района привезли отметить начало зимних каникул. Здание частично обрушилось после пожара. Соболезнования выразили многие мировые лидеры...